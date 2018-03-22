Кубок Яшанькина

Всероссийский турнир «Кубок Яшанькина 2018» состоится 24 марта в ЦК Урал на Студенческий, 3.

Гостей ждут мастер-классы и автограф-фотосессии с именитыми спортсменами, выставка и дегустации, соревнования и показательные выступления.

Кубок Яшанькина — одно из самых ярких событий в российском бодибилдинге и фитнесе. Этот турнир был создан в честь 11-ти кратного Чемпиона Мира по бодибилдингу Александра Сергеевича Яшанькина и инициирован сыном — 4-х кратным Чемпионом Мира по фитнесу Дмитрием Яшанькиным и проводится уже в 7 раз.

Раннее турнир проводился в Абрау Дюрсо, участниками и победителями Кубка становились такие звезды как Алексей Шабуня (IFBB Pro), Дмитрий Клоков (серебряный призер Олимпийских игр по тяжелой атлетики), Сергей Кулаев (Абсолютный Чемпион Arnold Classic USA), Сергей Бадюк (спортсмен и актер), Джиган (рэп-исполнитель), Екатерина Усманова (Абсолютная Чемпионка России по фитнес-бикини), Елизавета Мукминова (Чемпионка Европы по фитнес-бикини) и многие другие.

С 2016 года Кубок Яшанькина проходит в Екатеринбурге. Отличительной чертой турнира является зрелищность и шоу, которое включает в себя мастер-классы и показательные выступления от мировых звезд бодибилдинга и фитнеса, борьбу за обладание Кубком Яшанькина, а также призовой фонд в 300 000 рублей.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:

9:00 — 11:00 Регистрация спортсменов + регистрация в члены ФББЕ

10:00 — 11:00 Конференция Федерации Бодибилдинга Екатеринбурга (ФББЕ)

11:00 — 12:00 Судейский семинар Александра Вишневского, Председателя судейской коллегии Федерации бодибилдинга России

12:00 — 13:00 Открытая встреча с Денисом Гусевым (Атлет IFBB Pro), Виктором Симкиным (Чемпион Мира и Арнольд Классик по классическому бодибилдингу), Дмитрием Яшанькиным (Многократный Чемпион Мира по фитнесу и Арнольд Классик по классическому бодибилдингу) и Марией Кузьминой (Двукратная Абсолютная Чемпионка Мира).

10:00 — 18:00 Выставка спортивного оборудования и питания.

Автограф-фотосессия с именитыми спортсменам.

14:00 — 18:00 Соревнования в категориях: пляжный бодибилдинг, фитнес-модель, фитнес-бикини.

Показательные выступления от лучших спортсменов России.

Билеты можно приобрести в городских кассах иу онлайн-операторов, подробная информация в группе мероприятия ВКонтакте

Кубок Яшанькина пройдет в рамках фестиваля URAL FITNESS FEST 2018

Изображение:

Адрес:

Текст адреса:

ул. Студенческая, 3, ЦК Урал

Центр карты:

56.85502906784314,60.660949499999994

Масштаб карты:

Координаты точки:

56.855029,60.660949

Дата:

суббота, марта 24, 2018

Комментарий к дате:

11:00 Стоимость:

500-1000

Количество просмотров: