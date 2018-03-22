Всероссийский турнир «Кубок Яшанькина 2018» состоится 24 марта в ЦК Урал на Студенческий, 3.
Гостей ждут мастер-классы и автограф-фотосессии с именитыми спортсменами, выставка и дегустации, соревнования и показательные выступления.
Кубок Яшанькина — одно из самых ярких событий в российском бодибилдинге и фитнесе. Этот турнир был создан в честь 11-ти кратного Чемпиона Мира по бодибилдингу Александра Сергеевича Яшанькина и инициирован сыном — 4-х кратным Чемпионом Мира по фитнесу Дмитрием Яшанькиным и проводится уже в 7 раз.
Раннее турнир проводился в Абрау Дюрсо, участниками и победителями Кубка становились такие звезды как Алексей Шабуня (IFBB Pro), Дмитрий Клоков (серебряный призер Олимпийских игр по тяжелой атлетики), Сергей Кулаев (Абсолютный Чемпион Arnold Classic USA), Сергей Бадюк (спортсмен и актер), Джиган (рэп-исполнитель), Екатерина Усманова (Абсолютная Чемпионка России по фитнес-бикини), Елизавета Мукминова (Чемпионка Европы по фитнес-бикини) и многие другие.
С 2016 года Кубок Яшанькина проходит в Екатеринбурге. Отличительной чертой турнира является зрелищность и шоу, которое включает в себя мастер-классы и показательные выступления от мировых звезд бодибилдинга и фитнеса, борьбу за обладание Кубком Яшанькина, а также призовой фонд в 300 000 рублей.
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:
9:00 — 11:00 Регистрация спортсменов + регистрация в члены ФББЕ
10:00 — 11:00 Конференция Федерации Бодибилдинга Екатеринбурга (ФББЕ)
11:00 — 12:00 Судейский семинар Александра Вишневского, Председателя судейской коллегии Федерации бодибилдинга России
12:00 — 13:00 Открытая встреча с Денисом Гусевым (Атлет IFBB Pro), Виктором Симкиным (Чемпион Мира и Арнольд Классик по классическому бодибилдингу), Дмитрием Яшанькиным (Многократный Чемпион Мира по фитнесу и Арнольд Классик по классическому бодибилдингу) и Марией Кузьминой (Двукратная Абсолютная Чемпионка Мира).
10:00 — 18:00 Выставка спортивного оборудования и питания.
Автограф-фотосессия с именитыми спортсменам.
14:00 — 18:00 Соревнования в категориях: пляжный бодибилдинг, фитнес-модель, фитнес-бикини.
Показательные выступления от лучших спортсменов России.
Билеты можно приобрести в городских кассах иу онлайн-операторов, подробная информация в группе мероприятия ВКонтакте
Кубок Яшанькина пройдет в рамках фестиваля URAL FITNESS FEST 2018
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Адрес:
Текст адреса:
ул. Студенческая, 3, ЦК Урал
Центр карты:
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Масштаб карты:
Координаты точки:
56.855029,60.660949
Дата:
суббота, марта 24, 2018
Комментарий к дате:
11:00 Стоимость:
500-1000
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