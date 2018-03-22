Ещё
Кубок Яшанькина
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кубок Яшанькина 

Overtime.life 2 часа назад
Фото: Overtime.life
Всероссийский турнир «Кубок Яшанькина 2018» состоится 24 марта в ЦК Урал на Студенческий, 3.
Гостей ждут мастер-классы и автограф-фотосессии с именитыми спортсменами, выставка и дегустации, соревнования и показательные выступления.
Кубок Яшанькина — одно из самых ярких событий в российском бодибилдинге и фитнесе. Этот турнир был создан в честь 11-ти кратного Чемпиона Мира по бодибилдингу Александра Сергеевича Яшанькина и инициирован сыном — 4-х кратным Чемпионом Мира по фитнесу Дмитрием Яшанькиным и проводится уже в 7 раз.
Раннее турнир проводился в Абрау Дюрсо, участниками и победителями Кубка становились такие звезды как Алексей Шабуня (IFBB Pro), Дмитрий Клоков (серебряный призер Олимпийских игр по тяжелой атлетики), Сергей Кулаев (Абсолютный Чемпион Arnold Classic USA), Сергей Бадюк (спортсмен и актер), Джиган (рэп-исполнитель), Екатерина Усманова (Абсолютная Чемпионка России по фитнес-бикини), Елизавета Мукминова (Чемпионка Европы по фитнес-бикини) и многие другие.
С 2016 года Кубок Яшанькина проходит в Екатеринбурге. Отличительной чертой турнира является зрелищность и шоу, которое включает в себя мастер-классы и показательные выступления от мировых звезд бодибилдинга и фитнеса, борьбу за обладание Кубком Яшанькина, а также призовой фонд в 300 000 рублей.
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:
9:00 — 11:00  Регистрация спортсменов + регистрация в члены ФББЕ
10:00 — 11:00  Конференция Федерации Бодибилдинга Екатеринбурга (ФББЕ)
11:00 — 12:00  Судейский семинар Александра Вишневского, Председателя судейской коллегии Федерации бодибилдинга России
12:00 — 13:00  Открытая встреча с Денисом Гусевым (Атлет IFBB Pro), Виктором Симкиным (Чемпион Мира и Арнольд Классик по классическому бодибилдингу), Дмитрием Яшанькиным (Многократный Чемпион Мира по фитнесу и Арнольд Классик по классическому бодибилдингу) и Марией Кузьминой (Двукратная Абсолютная Чемпионка Мира).
10:00 — 18:00  Выставка спортивного оборудования и питания.
Автограф-фотосессия с именитыми спортсменам.
14:00 — 18:00  Соревнования в категориях: пляжный бодибилдинг, фитнес-модель, фитнес-бикини.
Показательные выступления от лучших спортсменов России.
Билеты можно приобрести в городских кассах иу онлайн-операторов, подробная информация в группе мероприятия ВКонтакте
Кубок Яшанькина пройдет в рамках фестиваля URAL FITNESS FEST 2018
Изображение:
Адрес:
Текст адреса:
ул. Студенческая, 3, ЦК Урал
Центр карты:
56.85502906784314,60.660949499999994
Масштаб карты:
Координаты точки:
56.855029,60.660949
Дата:
суббота, марта 24, 2018
Комментарий к дате:
11:00  Стоимость:
500-1000
Количество просмотров:
Overtime.life: последние новости
Флешмоб PROТАНЦЫ Видео дня: снежный паркур под Екатеринбургом UMRU 2018
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
WADA раскритиковал МОК за недопуск России на ОИ2
WADA назвало два последних условия для России33
Загитова сенсационно уступила 31-летней итальянке75
Загитова: «Нужно закрыть свой рот и не есть»
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение