Восемь туров до финиша. Сумеет ли ФК «Ростов» порадовать болельщиков 

Команды Российской футбольной Премьер-лиги сыграли два стартовых тура завершающей части чемпионата страны.
Впереди самые принципиальные матчи, и у ростовской команды есть шансы попасть в Лигу Европы.
Сезонные волнения
Донские любители футбола ждали стартовые туры с широкой гаммой самых разных эмоций. В ходе нынешнего сезона «Ростов» претерпел серьёзные изменения, как среди членов команды, так и в тренерском штабе.
По сути, пришлось строить новую команду, так как большинство игроков, задававших тон в игре коллектива в двух предыдущих сезонах, оказались в других клубах.
На смену им были приглашены достаточно квалифицированные исполнители, тренерский штаб возглавил опытный белорусский специалист Леонид Кучук. Однако болельщикам было тревожно, и, оказалось, что волновались они не напрасно.
Стартовали ростовчане неплохо, поначалу подтверждая надежды поклонников на то, что команда способна бороться за место в еврокубковой зоне.
Но затем пошли сбои в игре, поражения, сопутствующая им нервозность. Команда завершила первую часть чемпионата в середине таблицы. Последовала отставка главного тренера.
К весенней части чемпионата «Ростов» уже готовил Валерий Карпин, человек в российском футболе харизматичный и амбициозный. В его тренерской карьере был некоторый перерыв, что придало дополнительный интерес к его приходу в «Ростов», этапам подготовки к весенней части чемпионата, процессу доукомплектования коллектива.
Буквально перед закрытием зимнего трансферного окна стало известно, что команду покинули ещё два игрока, причём оба оказались в казанском «Рубине» — нападающий Бухаров и полузащитник Могилевец.
Проявили характер
Волею календаря на старте весеннего этапа «Ростову» достались соперники из лидирующей группы. Игра в Краснодаре хотя и завершилась поражением, показала, что у команды есть характер, стремление чётко выполнять тренерскую установку. Да, действовали не без ошибок, но боролись до конца, и, как отметил главный тренер Валерий Карпин, были моменты, которые можно занести в актив коллектива.
«Резервы вижу в качественной игре с мячом, — отметил наставник. — До первого гола у нас не получался выход из обороны в атаку. Мяч «обжигал» чуть-чуть ноги, но это можно списать на первый матч на выезде. Резерв, прежде всего, стоит искать в игре с мячом, точных и осмысленных передачах».
Игра следующего тура на своём поле с «Зенитом» из Санкт-Петербурга показала, что был проведён серьёзный анализ. Видоизменилась тактическая схема, появились новые игроки, которые, по мнению тренерского штаба, могли наиболее эффективно претворить в жизнь намеченный план, с учётом особенностей стиля игры одного из грандов российского футбола.
И то, что гостям не удалось с игры создать по-настоящему опасных моментов у ворот хозяев, острота возникала в основном при исполнении стандартных положений, свидетельствует о качественной игре ростовчан в обороне. Да и в контратаках они весьма преуспели, особенно в первом тайме, когда были три острейших прорыва, выходы один на один с вратарём, увы, голом так и не завершившиеся. В итоге — нулевая ничья.
Отвечая на вопрос о том, приобрела его команда одно очко или потеряла два, Валерий Карпин сказал:
«С одной стороны, не проиграть одному из лидеров российского футбола — это определённое достижение. Но, с другой, учитывая, что были созданы как минимум три очень хороших момента для взятия ворот гостей, вполне можно говорить: мы скорее потеряли два очка, чем приобрели одно.
Очень хорошо уже то, что мы создали эти моменты, было бы куда хуже, если бы их не возникало. А раз есть моменты, то будут и голы. Пока нам лучше удаются действия в контратаках, нежели в позиционном нападении. Упорно совершенствоваться нужно во всех фазах игры, резервов для этого масса, а в организации нападения вообще работы непочатый край.
Мне бы очень хотелось привить команде вкус к комбинационной, содержательной, атакующей игре, к качественной и технически грамотной работе с мячом. К этому и будем стремиться. Ну и конечно же решать турнирные задачи, а для этого нужно набирать очки».
Интрига сохраняется
И вот, последние восемь туров. Отрезок динамичный и очень интригующий. Столичный «Локомотив» имеет солидный отрыв от ближайших преследователей, отыграть который на столь короткой дистанции архисложно.
Но тем горячее желание конкурентов попытаться совершить невозможное. Битва за право сыграть в Лиге чемпионов без сомнения развернётся острейшая. Да и в Лигу Европы, судя по турнирному раскладу, пробиться мечтают многие.
Если вспомнить какие солидные деньги заработал благодаря своим ярким выступлениям в Лиге чемпионов и Лиге Европы «Ростов», то более мощную мотивацию и представить трудно.
А разве менее важен тот всплеск позитивных эмоций, огромного интереса к клубу, футболу в целом, который возникает вслед за попаданием команды на европейскую арену и её успешными выступлениями. Проведение в нашей стране чемпионата мира может и должно стать драйвером для развития футбола, приобщения к нему детей и молодёжи, особенно в городах, которым доверена честь принять игры чемпионата планеты.
А финиш чемпионата России, без сомнения, станет своеобразным разогревом перед пиршеством футбола элитного уровня.
Оставшиеся матчи сулят нашим землякам очень серьёзные испытания. Однако 17 марта дончане показали результативную ничью в Туле с «Арсеналом», который выдал яркую серию побед и забрался в турнирной таблице достаточно высоко. Впереди игра на своём поле против ЦСКА и в Москве против лидера турнира — «Локомотива».
Сыграют наши земляки и со «Спартаком», но это произойдёт в предпоследнем туре в начале мая. Но и игры со «СКА-Хабаровск», «Тосно» и «Уралом» на своём поле, как и поединок с «Рубином» в Казани тоже, естественно, не станут лёгкой прогулкой.
Не будет преувеличением сказать, что каждый из восьми оставшихся матчей будет в какой-то мере кубковым. Тем интереснее получить ответ на вопрос — достанет ли «Ростову» силы духа, воли, характера, мастерства, чтобы порадовать земляков впечатляющим финишем.
Новые надежды
Пополнили состав ФК «Ростов» шестеро игроков: четыре полузащитника, защитник и форвард.
Самый опытный из них — защитник Рагнар Сигурдссон, который становился чемпионом Швеции и Дании. Добрый десяток лет он стабильно играет в сборной команде Исландии, которая, как известно, произвела фурор на чемпионате Европы 2016 года, а ныне пробилась в финальную часть чемпионата мира. С его приходом исландское землячество в «Ростове» достигло трёх человек.
Полузащитник Аяз Гулиев начинал карьеру в московском «Спартаке». Становился серебряным призёром первенства Европы среди юношей. В начале 2017 года был арендован «Анжи». За клуб из Махачкалы провёл двадцать три матча, забил один гол. Игрок молодёжной сборной команды России.
Полузащитник Константин Плиев начинал карьеру в «Спартаке» (Владикавказ). С 2016 года выступал в составе «Волгаря» (Астрахань), провёл сорок три матча, забил один гол.
Александр Сапета выступал в составе столичного «Динамо», «Урала» из Екатеринбурга, за который провёл более полусотни матчей и забил девять мячей. Играл в юношеской сборной России, в её составе был победителем первенства Европы, возраста до семнадцати лет.
Валерий Чуперка играл в «Краснодаре», «Анжи», «Томи», «Балтике».
В «Балтике» на правах аренды выступал принадлежащий «Ростову» двадцатилетний защитник Дмитрий Скопинцев. Вернувшись в донской клуб он успешно провёл подготовительный период и в двух стартовых матчах весеннего этапа чемпионата уже выходил на поле в основном составе.