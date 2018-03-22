Восемь туров до финиша. Сумеет ли ФК «Ростов» порадовать болельщиков

Команды Российской футбольной Премьер-лиги сыграли два стартовых тура завершающей части чемпионата страны.

Впереди самые принципиальные матчи, и у ростовской команды есть шансы попасть в Лигу Европы.

Сезонные волнения

Донские любители футбола ждали стартовые туры с широкой гаммой самых разных эмоций. В ходе нынешнего сезона «Ростов» претерпел серьёзные изменения, как среди членов команды, так и в тренерском штабе.

По сути, пришлось строить новую команду, так как большинство игроков, задававших тон в игре коллектива в двух предыдущих сезонах, оказались в других клубах.

На смену им были приглашены достаточно квалифицированные исполнители, тренерский штаб возглавил опытный белорусский специалист Леонид Кучук . Однако болельщикам было тревожно, и, оказалось, что волновались они не напрасно.

Стартовали ростовчане неплохо, поначалу подтверждая надежды поклонников на то, что команда способна бороться за место в еврокубковой зоне.

Но затем пошли сбои в игре, поражения, сопутствующая им нервозность. Команда завершила первую часть чемпионата в середине таблицы. Последовала отставка главного тренера.

К весенней части чемпионата «Ростов» уже готовил Валерий Карпин , человек в российском футболе харизматичный и амбициозный. В его тренерской карьере был некоторый перерыв, что придало дополнительный интерес к его приходу в «Ростов», этапам подготовки к весенней части чемпионата, процессу доукомплектования коллектива.

Буквально перед закрытием зимнего трансферного окна стало известно, что команду покинули ещё два игрока, причём оба оказались в казанском «Рубине» — нападающий Бухаров и полузащитник Могилевец.

Проявили характер

Волею календаря на старте весеннего этапа «Ростову» достались соперники из лидирующей группы. Игра в Краснодаре хотя и завершилась поражением, показала, что у команды есть характер, стремление чётко выполнять тренерскую установку. Да, действовали не без ошибок, но боролись до конца, и, как отметил главный тренер Валерий Карпин, были моменты, которые можно занести в актив коллектива.

«Резервы вижу в качественной игре с мячом, — отметил наставник. — До первого гола у нас не получался выход из обороны в атаку. Мяч «обжигал» чуть-чуть ноги, но это можно списать на первый матч на выезде. Резерв, прежде всего, стоит искать в игре с мячом, точных и осмысленных передачах».

Игра следующего тура на своём поле с «Зенитом» из Санкт-Петербурга показала, что был проведён серьёзный анализ. Видоизменилась тактическая схема, появились новые игроки, которые, по мнению тренерского штаба, могли наиболее эффективно претворить в жизнь намеченный план, с учётом особенностей стиля игры од­ного из грандов российского футбола.

И то, что гостям не удалось с игры создать по-настоящему опасных моментов у ворот хозяев, острота возникала в основном при исполнении стандартных положений, свидетельствует о качественной игре ростовчан в обороне. Да и в контратаках они весьма преуспели, особенно в первом тайме, когда были три острейших прорыва, выходы один на один с вратарём, увы, голом так и не завершившиеся. В итоге — нулевая ничья.

Отвечая на вопрос о том, приобрела его команда одно очко или потеряла два, Валерий Карпин сказал:

«С одной стороны, не проиграть одному из лидеров российского футбола — это определённое достижение. Но, с другой, учитывая, что были созданы как минимум три очень хороших момента для взятия ворот гостей, вполне можно говорить: мы скорее потеряли два очка, чем приобрели одно.

Очень хорошо уже то, что мы создали эти моменты, было бы куда хуже, если бы их не возникало. А раз есть моменты, то будут и голы. Пока нам лучше удаются действия в контратаках, нежели в позиционном нападении. Упорно совершенствоваться нужно во всех фазах игры, резервов для этого масса, а в организации нападения вообще работы непочатый край.

Мне бы очень хотелось привить команде вкус к комбинационной, содержательной, атакующей игре, к качественной и технически грамотной работе с мячом. К этому и будем стремиться. Ну и конечно же решать турнирные задачи, а для этого нужно набирать очки».

Интрига сохраняется

И вот, последние восемь туров. Отрезок динамичный и очень интригующий. Столичный «Локомотив» имеет солидный отрыв от ближайших преследователей, отыграть который на столь короткой дистанции архисложно.

Но тем горячее желание конкурентов попытаться совершить невозможное. Битва за право сыграть в Лиге чемпионов без сомнения развернётся острейшая. Да и в Лигу Европы, судя по турнирному раскладу, пробиться мечтают многие.

Если вспомнить какие солидные деньги заработал благодаря своим ярким выступлениям в Лиге чемпионов и Лиге Европы «Ростов», то более мощную мотивацию и представить трудно.

А разве менее важен тот всплеск позитивных эмоций, огромного интереса к клубу, футболу в целом, который возникает вслед за попаданием команды на европейскую арену и её успешными выступлениями. Проведение в нашей стране чемпионата мира может и должно стать драйвером для развития футбола, приобщения к нему детей и молодёжи, особенно в городах, которым доверена честь принять игры чемпионата планеты.

А финиш чемпионата России, без сомнения, станет своеобразным разогревом перед пиршеством футбола элитного уровня.

Оставшиеся матчи сулят нашим землякам очень серьёзные испытания. Однако 17 марта дончане показали результативную ничью в Туле с «Арсеналом», который выдал яркую серию побед и забрался в турнирной таблице достаточно высоко. Впереди игра на своём поле против ЦСКА и в Москве против лидера турнира — «Локомотива».

Сыграют наши земляки и со «Спартаком» , но это произойдёт в предпоследнем туре в начале мая. Но и игры со «СКА-Хабаровск», «Тосно» и «Уралом» на своём поле, как и поединок с «Рубином» в Казани тоже, естественно, не станут лёгкой прогулкой.

Не будет преувеличением сказать, что каждый из восьми оставшихся матчей будет в какой-то мере кубковым. Тем интереснее получить ответ на вопрос — достанет ли «Ростову» силы духа, воли, характера, мастерства, чтобы порадовать земляков впечатляющим финишем.

Новые надежды

Пополнили состав ФК «Ростов» шестеро игроков: четыре полузащитника, защитник и форвард.

Самый опытный из них — защитник Рагнар Сигурдссон , который становился чемпионом Швеции и Дании. Добрый десяток лет он стабильно играет в сборной команде Исландии, которая, как известно, произвела фурор на чемпионате Европы 2016 года, а ныне пробилась в финальную часть чемпионата мира. С его приходом исландское землячество в «Ростове» достигло трёх человек.

Полузащитник Аяз Гулиев начинал карьеру в московском «Спартаке». Становился серебряным призёром первенства Европы среди юношей. В начале 2017 года был арендован «Анжи». За клуб из Махачкалы провёл двадцать три матча, забил один гол. Игрок молодёжной сборной команды России.

Полузащитник Константин Плиев начинал карьеру в «Спар­таке» (Владикавказ). С 2016 года выступал в составе «Волгаря» (Астрахань), провёл сорок три матча, забил один гол.

Александр Сапета выступал в составе столичного «Динамо», «Урала» из Екатеринбурга, за который провёл более полусотни матчей и забил девять мячей. Играл в юношеской сборной России, в её составе был победителем первенства Европы, возраста до семнадцати лет.