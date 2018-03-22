Появилось видео признательных показаний Татьяны Водопьяновой

В распоряжении редакции издания «Бизнес Онлайн» появилось видео, на котором председатель федерации профсоюзов Татарстана Татьяна Водопьянова дает признательные показания.

«Я, Водопьянова Татьяна Павловна, председатель федерации профсоюзов РТ, подтверждаю, что за период с 2009 по 2015 год ежегодно с санаторием «Бакирово» заключался договор страхования моей жизни компанией «Чулпан». В рамках этого договора я ежегодно получала средства около 500 тысяч рублей и тратила их на свои нужды. В санаторий эти деньги я не возвращала. Я признаю, что это были незаконные с моей стороны действия, и, конечно, раскаиваюсь», — сообщила Водопьянова.