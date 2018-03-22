«Работают». Песков рассказал, что делают в Кремле, чтобы разрешить инцидент в Волоколамске«Естественно президенту докладывается. Вопрос не то, что на контроле, над вопросом сейчас работают», — приводит его слова РИА «Новости».
Между тем, несмотря на серьезность ситуации в интернете набирает популярность новый мем: девочка, показавшая в ходе стихийного митинга в Волоколамске «жест смерти» губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.
«ФедералПресс» напоминает, вчера в Волоколамске отравились не менее 50 детей. Все они жаловались на тошноту, головную боль, рвоту и потерю ориентации. 23 ребенка были госпитализированы. Местные жители винят во всем мусорный полигон «Ядрово» и считают, что там произошел выброс.
Во время стихийной акции протеста против свалки местные жители напали на главу района Евгения Гаврилова.