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«Работают». Песков рассказал, что делают в Кремле, чтобы разрешить инцидент в Волоколамске
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«Работают». Песков рассказал, что делают в Кремле, чтобы разрешить инцидент в Волоколамске 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Работают». Песков рассказал, что делают в Кремле, чтобы разрешить инцидент в Волоколамске«Естественно президенту докладывается. Вопрос не то, что на контроле, над вопросом сейчас работают», — приводит его слова РИА «Новости».
Между тем, несмотря на серьезность ситуации в интернете набирает популярность новый мем: девочка, показавшая в ходе стихийного митинга в Волоколамске «жест смерти» губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.
«ФедералПресс» напоминает, вчера в Волоколамске отравились не менее 50 детей. Все они жаловались на тошноту, головную боль, рвоту и потерю ориентации. 23 ребенка были госпитализированы. Местные жители винят во всем мусорный полигон «Ядрово» и считают, что там произошел выброс.
Во время стихийной акции протеста против свалки местные жители напали на главу района Евгения Гаврилова.
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