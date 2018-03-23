Артур Юсупов: Надеюсь, что болельщики «Ростова» помогут нам в игре против ЦСКА

— На этой неделе мы интенсивно тренировались, поэтому эта игра стала для нас частью подготовки к ближайшей официальной встрече. Результат будет важен 1 апреля. Надеюсь, что наши болельщики помогут нам в игре против ЦСКА

Для первой игры после такого перерыва чувствую себя хорошо. Не все получается в отборе, но я намерен исправить это в ближайшее время.

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Насколько было важно сыграть сегодня? Я давно не играл в футбол, соскучился по игре, поэтому очень хотел выйти сегодня на поле. Теперь нужно прибавлять в следующих играх, чтобы выглядеть еще увереннее, — передает слова Юсупова пресс-служба клуба.

Напомним, что матч с «Ахматом» стал для Юсупова первым с октября 2017 года. На одной из тренировок полузащитник получил тяжелую травму — разрыв крестообразных связок колена.