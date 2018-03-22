Оргкомитет оценивает готовность Саранска к ЧМ-2018 как «вполне удовлетворительную»

САРАНСК, 22 марта. / ТАСС /. Готовность Саранска и стадиона «Мордовия Арена» к проведению игр чемпионата мира по футболу является «вполне удовлетворительной». сообщил в четверг журналистам генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин

"Действительно проведена большая работа. Мы вчера прилетели в новый терминал аэропорта Саранска, разместились в новой гостинице… Стадион еще пройдет определенную организационную работу, но готовность города и стадиона — вполне удовлетворительная", — сказал Сорокин.

Глава правительства Мордовии Владимир Сушков подчеркнул, что регион вышел на финишную прямую в подготовке чемпионата.

"Построен новый аэропортовый комплекс: новый терминал, терминал международных воздушных линий, взлетно-посадочная полоса, две рулежные дорожки, совершенно другой перрон на 18 мест стоянок. Сегодня уже аэропорт принимает рейсы из Москвы, дальше мы планируем, что деятельность аэропортового комплекса будет расширяться, перечень услуг будет улучшаться. Построены тренировочные площадки, готова к приему база команды Панамы, проведена значительная работа по подготовке дорожно-транспортной инфраструктуры. Построены гостиницы для двух футбольных команд, в завершающей стадии находится строительство комплекса «Тавла», где будут размещаться клиентские группы, которые приедут на чемпионат", — сказал Сушков.

Финальный этап седьмого инспекционного визита ФИФА и оргкомитета «Россия-2018» на стадионы чемпионата мира стартовал во вторник на «Екатеринбург-Арене», в среду делегация осмотрела Самару и местный стадион, а в четверг — инфраструктуру Саранска и стадион «Мордовия Арена». Инспекции еще предстоит посетить стадионы в Нижнем Новгороде, Волгограде и Калининграде.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи. В Саранске пройдет четыре матча: 16 июня на стадионе «Мордовия Арена» встретятся сборные Перу и Дании, а 19 июня пройдет матч Колумбия — Япония. Команды Ирана и Португалии сыграют в Саранске 25 июня, а сборные Панамы и Туниса — 28 июня.