Строящийся к ЧМ-2018 стадион «Мордовия-Арена» будет сдан до 31 марта

САРАНСК, 22 марта. / ТАСС /. Стадион «Мордовия-Арена», который примет матчи чемпионата мира 2018 года по футболу, будет сдан до конца марта. Об этом сообщил в четверг журналистам председатель правительства Мордовии Владимир Сушков.

"В завершающей стадии находится стадион «Мордовия-Арена». Планируется, что до 31 марта текущего года он будет введен в эксплуатацию", — сказал Сушков.

По словам директора департамента по проведению соревнований и мероприятий ФИФА Колина Смита, в процессе строительства стадиона была проделана колоссальная работа. «Работа была проделана фантастическая. Мы видим, какой стадион построен, видно, какой он воздушный и легкий», — отметил он.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. Стадион «Мордовия-Арена», который вмещает почти 45 тыс. зрителей, примет шесть матчей турнира — встречи группового этапа Коста-Рика — Сербия (17 июня), Дания — Австралия (21 июня), Уругвай — Россия (25 июня) и Сенегал — Колумбия (28 июня), а также по одной игре 1/8 и 1/4 финала турнира.