Пушкина порадовалась бойкоту СМИ деятельности Госдумы 

Госдума приостановила аккредитацию журналистов из СМИ, которые ранее объявили бойкот нижней палате парламента. Об этом заявил спикер ГД Вячеслав Володин. По его словам, подобная мера не противоречит установленным правилам аккредитации и призвал всех работать в правовом поле, сообщает «Интерфакс».
Гусев: Депутаты посмеются над бойкотом СМИ Заместитель председателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в эфире НСН поддержала поведение СМИ (слушайте аудио).
«Моё утро сегодня началось на комитете по вопросам семьи женщин и детей. Когда председатель комитета стала зачитывать присутствующих, она сказала: «Ой, СМИ все вычеркнуты». Я внутри порадовалась. Это был первый звонок проявления профессиональной солидарности и гражданской воли. Я призываю журналистов объединиться и доказать, что существует братство, солидарность, здравый смысл и справедливость. Пока непонятно, как доказывать это», — заявила в эфире НСН Пушкина.
Ранее некоторые российские СМИ сообщили, что прекращают работу в Госдуме из-за решения комиссии по этике по поведению депутата Леонида Слуцкого. В Частности о таком решении сообщили РБК, «Эхо Москвы», «Дождь», а «Коммерсант» заявил о приостановке сотрудничества со Слуцким и комиссией по этике, которая ранее не нашла нарушений со стороны депутата.