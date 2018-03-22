Ещё
Пушкина порадовалась бойкоту СМИ деятельности Госдумы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пушкина порадовалась бойкоту СМИ деятельности Госдумы 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Госдума приостановила аккредитацию журналистов из СМИ, которые ранее объявили бойкот нижней палате парламента. Об этом заявил спикер ГД Вячеслав Володин. По его словам, подобная мера не противоречит установленным правилам аккредитации и призвал всех работать в правовом поле, сообщает «Интерфакс».
Гусев: Депутаты посмеются над бойкотом СМИ Заместитель председателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в эфире НСН поддержала поведение СМИ (слушайте аудио).
«Моё утро сегодня началось на комитете по вопросам семьи женщин и детей. Когда председатель комитета стала зачитывать присутствующих, она сказала: «Ой, СМИ все вычеркнуты». Я внутри порадовалась. Это был первый звонок проявления профессиональной солидарности и гражданской воли. Я призываю журналистов объединиться и доказать, что существует братство, солидарность, здравый смысл и справедливость. Пока непонятно, как доказывать это», — заявила в эфире НСН Пушкина.
Ранее некоторые российские СМИ сообщили, что прекращают работу в Госдуме из-за решения комиссии по этике по поведению депутата Леонида Слуцкого. В Частности о таком решении сообщили РБК, «Эхо Москвы», «Дождь», а «Коммерсант» заявил о приостановке сотрудничества со Слуцким и комиссией по этике, которая ранее не нашла нарушений со стороны депутата.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Молодежный мундиаль в 2019 году пройдет в Польше События дня: Конгрессмены обсудят отчёт о предвыборном «российском следе» Стадионы для ЧМ-2018 должны быть готовы через три недели
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
WADA раскритиковал МОК за недопуск России на ОИ2
WADA назвало два последних условия для России33
Загитова сенсационно уступила 31-летней итальянке75
Еще одна американка «переметнулась» в сборную России
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение