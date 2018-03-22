Пушкина порадовалась бойкоту СМИ деятельности Госдумы

Госдума приостановила аккредитацию журналистов из СМИ, которые ранее объявили бойкот нижней палате парламента. Об этом заявил спикер ГД Вячеслав Володин . По его словам, подобная мера не противоречит установленным правилам аккредитации и призвал всех работать в правовом поле, сообщает «Интерфакс»

Гусев: Депутаты посмеются над бойкотом СМИ Заместитель председателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в эфире НСН поддержала поведение СМИ (слушайте аудио).

«Моё утро сегодня началось на комитете по вопросам семьи женщин и детей. Когда председатель комитета стала зачитывать присутствующих, она сказала: «Ой, СМИ все вычеркнуты». Я внутри порадовалась. Это был первый звонок проявления профессиональной солидарности и гражданской воли. Я призываю журналистов объединиться и доказать, что существует братство, солидарность, здравый смысл и справедливость. Пока непонятно, как доказывать это», — заявила в эфире НСН Пушкина.