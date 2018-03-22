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Победители Х всероссийского фестиваля «ProFest» и их наставники награждены благодарностями Правительства области
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Победители Х всероссийского фестиваля «ProFest» и их наставники награждены благодарностями Правительства области 

Портал органов государственной власти Ярославской области 3 часа назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
22 марта заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов встретился с командой победителей, призеров и дипломантов Х всероссийского технологического фестиваля «ProFest», прошедшего в Москве.
Роман Колесов поздравил школьников и их наставников с успешным выступлением на крупнейшем в Европе фестивале детского и молодежного инженерно-технического творчества и вручил им благодарности Правительства Ярославской области.
— За вашими плечами блестяще пройденный всероссийский этап технологического фестиваля «ProFest», где каждый из вас смог проявить и продемонстрировать свои таланты и способности в научно-техническом творчестве, — сказал Роман Колесов. — Когда мы провожали вас в Москву и желали вам достойно представить Ярославскую область, мы очень надеялись на то, что ваше выступление будет успешным, и вы оправдали наши надежды.
С этого года «ProFest» объединил в себе робототехнические соревнования (бывший «РобоФест») и соревнования по профмастерству среди юниоров по методике «JuniorSkills» («ЮниорПрофи»). На них ярославские школьники получили золото и серебро.
На чемпионате профессий Илья Трейер и Роман Румянцев стали серебряными призерами в компетенции «Электроника 10+» (возрастная категория — 10 — 13 лет). Также второе место в компетенции «Электроника 14+» (возрастная категория — 14 — 17 лет) завоевали Виталий Квасков и Михаил Лях.
В чемпионате корпораций команде с участием ярославских школьников Дмитрия Урывчикова и Антона Серова удалось взять золото в соревновании «Создание конвейерных сортировщиков». Высокотехнологическую продукцию — робота-сортировщика сельскохозяйственной продукции — создавали по заказу реального бизнеса.
Наставником ярославских участников и в чемпионате профессий, и в чемпионате корпораций выступал педагог дополнительного образования ГОАУ ДО ЯО «ЦДЮТТ» Дмитрий Цветков.
Достойно представили наш регион и участники робототехнического фестиваля «РобоФест». Команда детского технопарка «Кванториум», наставник которой Юлия Кравцова, получила диплом победителя в номинации «Самое сложное интересное решение» по направлению «Junior First Lego League» (JrFLL). Тутаевские первоклассники из лицея №1 заняли 3-е место в номинации «Зверомарафон» по направлению «Polycent.ru» — в забегах на скорость шагающих и бегающих роботов. Их наставник — инженер-программист Марина Андреева.
Кроме того, в феврале в Перми команда Ярославского центра детей и юношества под руководством педагога дополнительного образования Антона Алпатова стала обладателем медали и диплома в номинации «Открытие сезона» по направлению «First Lego League». Данное мероприятий проходило отдельно от основного фестиваля, но являлось его частью.
Справка
Ярославская область стала участницей программы ранней профессиональной подготовки и профориентации школьников «JuniorSkills» («ЮниорПрофи») в 2016 году. За три года состоялись три региональных чемпионата «JuniorSkills». За это время количество компетенций выросло от одной до пяти, количество участников — от 8 до 70, количество победителей и призеров национального финала — от двух до шести.
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