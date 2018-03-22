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Опубликованы видеодоказательства по фактам совершения Савченко тяжких преступлений
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Опубликованы видеодоказательства по фактам совершения Савченко тяжких преступлений 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Общая продолжительность аудио— и видеоматериалов составляет около трех суток.
Генеральная прокуратура Украины представила видеозапись досудебного расследования против депутата Надежды Савченко. Ролик опубликован в четверг, 22 марта, на YouTube-канале ГПУ.
«Материалы досудебного расследования по фактам совершения Надежды Савченко ряда тяжких и особо тяжких преступлений против основ нацбезопасности Украины и против общественной безопасности», — сказано в подписи к видео.
Общий объем сведений составляет 74 гигабайта. Совокупная продолжительность аудио— и видеоматериалов — около трех суток.
Напомним, Савченко лишили неприкосновенности в Верховной раде. Она задержана по обвинению в подготовке госпереворота и терактов.
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