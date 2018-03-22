Опубликованы видеодоказательства по фактам совершения Савченко тяжких преступлений

Общая продолжительность аудио— и видеоматериалов составляет около трех суток.

Генеральная прокуратура Украины представила видеозапись досудебного расследования против депутата Надежды Савченко . Ролик опубликован в четверг, 22 марта, на YouTube-канале ГПУ.

«Материалы досудебного расследования по фактам совершения Надежды Савченко ряда тяжких и особо тяжких преступлений против основ нацбезопасности Украины и против общественной безопасности», — сказано в подписи к видео.

Общий объем сведений составляет 74 гигабайта. Совокупная продолжительность аудио— и видеоматериалов — около трех суток.