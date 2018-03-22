Грязные деньги. На каждой купюре живут десятки тысяч бактерий

Мы каждый день держим в руках деньги. Банкноты способны поднимать нам настроение, вселять чувство уверенности. Во многом потому, что мы о них очень мало знаем.

Ученые Оксфордского университета протестировали образцы валют европейских стран на предмет содержания микробов. Выяснилось, что среднестатистическая европейская купюра содержит более 26 тысяч бактерий. «Рекордсменом» стала датская крона, на ней «проживает» порядка 40 тысяч бактерий. Швейцарский франк дал убежище 32 тысячам, а российский рубль — 30 тысячам бактерий.

Любопытно, что самыми «неурбанизированными» оказались купюры евро (11 тысяч бактерий), норвежских крон (11,7 тысячи) и британских фунтов стерлингов (18 тысяч).

— Относительную «стерильность» единой европейской валюты можно объяснить тем, что евро обрабатываются специальным составом, который препятствует размножению микробов, — рассказывает врач-эпидемиолог Алексей Якушев

Самой же «густонаселенной» банкнотой в мире признана китайская «бумажка» в 100 юаней — здесь «живет» в среднем более 180 (!) тысяч бактерий.

Согласно исследованиям ученых, более 90 процентов долларов, обращающихся в США, имеют следы кокаина. Наркотик попадает на купюры либо во время сделки наркоторговцев, когда пересчитываются банкноты непосредственно рядом с порошком, либо во время употребления кокаина через свернутую в трубку банкноту. После того как такие банкноты попадают в оборот, они «делятся» наркотиками с другими купюрами в счетных аппаратах в банках. В среднем содержание наркотика в американской банкноте не превышает 0,006 микрограмма. Больше всего кокаина содержат 50 и 100-долларовые купюры.

Согласно исследованиям, американские доллары самые «наркосодержащие» в мире. Ненамного от них отстают канадские доллары: порядка 80 процентов купюр этой валюты содержат наркотические вещества.

Самой же «непорочной» денежной единицей оказалась японская иена. Согласно тестированию инфекционистов, только 12 процентов банкнот Страны восходящего солнца содержат следы наркотиков.

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