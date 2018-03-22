Жерар Пике: «У игроков „Реала“ и „Барсы“ есть общий чат. Все, что мы делаем — пишем друг другу всякое дерьмо»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике на портале Players Tribune рассказал о неформальном общении игроков каталонской команды с футболистами "Реала" . Он отметил, что не упускает возможности подколоть принципиальных соперников. "Расскажу вам небольшую инсайдерскую информацию, — написал Пике. — Все знают, что у футболистов есть группы в WhatsApp. У меня есть одна для друзей, а другая — для партнеров по «Барселоне». Но моя любимая может удивить вас. Раньше в этом сезоне, когда отрыв от «Реала» был 8 или 9 очков, я создал специальную группу для игроков сборной Испании, которые выступают за «Реал» и «Барселону». Если вы только читаете, что пишут СМИ, можете подумать, что мы ненавидим друг друга. На самом деле мы нормально ладим. Переписываемся, спорим о тактике и футбольной философии и даже обсуждаем книги, которые читаем. Нет, бросьте! Конечно же я шучу! Все, что мы делаем в этой группе, так это говорим друг другу дерьмо о «Барсе» и «Реале». Это лучшее, что может быть. Мы, словно маленькие дети. Правда в том, что сейчас это особенно уморительно, потому что отрыв от «Реала» уже 15 очков. Так что я стал весьма креативным в своих ответах. В том сезоне, когда ребята из «Реала» выигрывали везде, они чувствовали себя комфортно. Каждый раз, как они видели меня, начинали говорить всякую хрень. Они улыбались, играя мышцами, будто Скала (актер Дуэйн Джонсон . — Прим. «СЭ»), говорили «Hala Madrid!» и присылали эмодзи кубков. В этом сезоне настроение изменилось. В Инстаграме они пишут: «3 очка, работаем дальше». А я пишу им в WhatsApp: «Чего вы такие серьезные, парни?» Непременно добавляю смеющийся до слез эмодзи. Этому чату я даже придумал особое название: «Поздравляю!» После 29 туров «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 75 очков. «Реал» располагается на третьей строчке (60 очков).