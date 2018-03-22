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«Лацио» интересуется защитником «Штутгарта»
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«Лацио» интересуется защитником «Штутгарта» 

LiveSport.Ru 3 часа назад
Защитник «Штутгарта» Хольгер Бадштубер летом может перейти в римский «Лацио», сообщает Gazzetta dello Sport.
Договор центрбека с «швабами» истекает предстоящим летом, и по информации источника, этим намерен воспользоваться римский клуб. Бадштубер вновь хочет сыграть в Лиге чемпионов и готов рассмотреть вариант с «Лацио», если команда туда попадет.
Защитник выступает за «Штутгарт» с лета прошлого года. Он перешел из «Баварии» на правах свободного агента и стал основным игроком команды.
В нынешнем сезоне 31-летний Бадштубер сыграл в 21 матче во всех турнирах и забил 2 мяча.
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