«Лацио» интересуется защитником «Штутгарта»

Защитник «Штутгарта» Хольгер Бадштубер летом может перейти в римский «Лацио», сообщает Gazzetta dello Sport.

Договор центрбека с «швабами» истекает предстоящим летом, и по информации источника, этим намерен воспользоваться римский клуб. Бадштубер вновь хочет сыграть в Лиге чемпионов и готов рассмотреть вариант с «Лацио», если команда туда попадет.

Защитник выступает за «Штутгарт» с лета прошлого года. Он перешел из «Баварии» на правах свободного агента и стал основным игроком команды.

В нынешнем сезоне 31-летний Бадштубер сыграл в 21 матче во всех турнирах и забил 2 мяча.