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Певцы из Черемушек выступили на конкурсе «Посвящается Шаляпину»
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Певцы из Черемушек выступили на конкурсе «Посвящается Шаляпину» 

Мои Черемушки 2 часа назад
Фото: Мои Черемушки
Воспитанники «Лидера» стали лауреатами второго тура Московского открытого молодежного конкурса академического сольного пения «Посвящается Шаляпину».
Конкурс проходил в рамках Московского открытого фестиваля детско-юношеского творчества «Музыкальная Московия» Московской городской комплексной целевой программы воспитания молодёжи «Поют дети Москвы». Наилучшие результаты в конкурсе показали Егор Пешков (педагог Полина Алексеевна Ардашева), а также Алена Руденко (педагог Татьяна Артуровна Паршенкова) и Елизавета Ряховская (педагог Марина Анатольевна Кузнецова).
«Под руководством педагогов центра ребята долго готовились большому событию, тщательно репетировали, прошли во второй тур и отлично выступили на конкурсном прослушивании. Поздравляем наших лауреатов с большим вокальным успехом и желаем новых побед», — добавляет пресс-служба «Лидера».
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