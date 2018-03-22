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Часть Олимпийских денег многодетному отцу
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Часть Олимпийских денег многодетному отцу 

ТВ-МИГ 2 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с канала «Дневник хача» на youtube.ru  Известный российский видеоблогер Амиран Сардаров, ведущий свой проект на портале YouTube «Дневник хача» помог Роману Антишину отцу одиночке, воспитывающему пятерых детей.
Отмечу, что на прошлой неделе Сардаров приезжал в Боголюбово в гости к семье Антишиных, где в неформальной обстановке подарил мальчишкам футбольный мяч с автографами игроков московского «Локомотива».
Теперь Сардаров вместе с резидентами «Comedy Club» Тимуром Батрутдиновым, Гариком Харламовым, певцом T-Killah и российским хоккеистом Ильей Ковальчуком решили продать, подаренный президентом Владимиром Путиным за победу на Олимпиаде BMW X5 и часть вырученных средств пожертвовать детскому дому, оказать помощь в операции больному ребенку, а оставшуюся сумму отдать семье Антишиных.
Уникальный немецкий внедорожник Илья Ковальчук оценил в 7 миллионов 100 тысяч рублей, а бонусом к этой покупке хоккеист отдаст еще и мобильный телефон, врученный перед Олимпиадой в Пхенчхане только атлетам российской сборной.
Золотой призер «белой Олимпиады» также выставил на аукцион футболку, в которой была одержана победа над сборной Чехии, а резиденты «Comedy» пригласили покупателя машины на съемки программы, где обещали рассказать об этом благотворительном поступке на всю страну.
Заявки на автомобиль принимаются в профиле участников благотворительного аукциона до 28 марта. Сам выпуск «Дневник хача» можно посмотреть по  этой ссылке. Осторожно, присутствует ненормативная лексика.
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