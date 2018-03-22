Часть Олимпийских денег многодетному отцу

Фото с канала «Дневник хача» на youtube.ru Известный российский видеоблогер Амиран Сардаров , ведущий свой проект на портале YouTube «Дневник хача» помог Роману Антишину отцу одиночке, воспитывающему пятерых детей.

Отмечу, что на прошлой неделе Сардаров приезжал в Боголюбово в гости к семье Антишиных, где в неформальной обстановке подарил мальчишкам футбольный мяч с автографами игроков московского «Локомотива».

Теперь Сардаров вместе с резидентами «Comedy Club» Тимуром Батрутдиновым, Гариком Харламовым , певцом T-Killah и российским хоккеистом Ильей Ковальчуком решили продать, подаренный президентом Владимиром Путиным за победу на Олимпиаде BMW X5 и часть вырученных средств пожертвовать детскому дому, оказать помощь в операции больному ребенку, а оставшуюся сумму отдать семье Антишиных.

Уникальный немецкий внедорожник Илья Ковальчук оценил в 7 миллионов 100 тысяч рублей, а бонусом к этой покупке хоккеист отдаст еще и мобильный телефон, врученный перед Олимпиадой в Пхенчхане только атлетам российской сборной.

Золотой призер «белой Олимпиады» также выставил на аукцион футболку, в которой была одержана победа над сборной Чехии, а резиденты «Comedy» пригласили покупателя машины на съемки программы, где обещали рассказать об этом благотворительном поступке на всю страну.

Заявки на автомобиль принимаются в профиле участников благотворительного аукциона до 28 марта. Сам выпуск «Дневник хача» можно посмотреть по этой ссылке. Осторожно, присутствует ненормативная лексика.