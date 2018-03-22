Мы вместе! Пуровские волонтёры соберутся на молодёжный форум

Активная молодежь Пуровского района соберётся в Тарко-Сале на форум «Мы вместе!», который пройдет с 23 по 25 марта под девизом «Помогая другим, мы помогаем себе».

Четыре рабочие площадки: «Мы — волонтеры Победы!», «Мы — ДИПы» (добровольные индивидуальные помощники), «Мы — киберволонтеры!» и «Мы — добрые сердцем» объединят молодежные делегации изо всех поселений района.

Все три дня с участниками будет работать профессиональная команда московских тренеров, которую возглавляет доктор педагогических наук, профессор, эксперт Агентства стратегических инициатив , член Международной федерации журналистов, международный тренер, федеральный эксперт в области социальной политики и развитии институтов гражданского общества Сергей Тетерский

Программа форума включает работу на образовательных площадках, встречи с интересными гостями, защиту проектов и общефорумные развлекательные мероприятия, такие как, массовое катание на льду, игра «Эйнштейн» PARTY, международная акция «Час Земли», — сообщается на сайте районного управления молодежной политики и туризма.