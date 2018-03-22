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Мы вместе! Пуровские волонтёры соберутся на молодёжный форум
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Мы вместе! Пуровские волонтёры соберутся на молодёжный форум 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Активная молодежь Пуровского района соберётся в Тарко-Сале на форум «Мы вместе!», который пройдет с 23 по 25 марта под девизом «Помогая другим, мы помогаем себе».
Четыре рабочие площадки: «Мы — волонтеры Победы!», «Мы — ДИПы» (добровольные индивидуальные помощники), «Мы — киберволонтеры!» и «Мы — добрые сердцем» объединят молодежные делегации изо всех поселений района.
Все три дня с участниками будет работать профессиональная команда московских тренеров, которую возглавляет доктор педагогических наук, профессор, эксперт Агентства стратегических инициатив, член Международной федерации журналистов, международный тренер, федеральный эксперт в области социальной политики и развитии институтов гражданского общества Сергей Тетерский.
Программа форума включает работу на образовательных площадках, встречи с интересными гостями, защиту проектов и общефорумные развлекательные мероприятия, такие как, массовое катание на льду, игра «Эйнштейн» PARTY, международная акция «Час Земли», — сообщается на сайте районного управления молодежной политики и туризма.
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