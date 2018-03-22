Болельщики футбольного клуба ЦСКА соберутся на 3-й Песчаной улице

Встреча продлится с 16.30 до 18.00.

— В случае большого наплыва болельщиков для своевременного окончания мероприятия администрация магазина оставляет за собой право ограничить очередь на вход. Благодарим за понимание, — отметил представитель магазина.

Напомним, фирменный магазин ПФК ЦСКА на ВЭБ Арене расположен по адресу: 3-я Песчаная улица, 2а. (то)