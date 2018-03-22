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«Синяя птица» объявила отборочный тур в Воронеже
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«Синяя птица» объявила отборочный тур в Воронеже 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Специальный сезон шоу талантов стартует в эфире телеканала «Россия».
«Синяя птица» улетает в сказочную страну Белогорье. В эфире телеканала «Россия» — стартует специальный сезон шоу талантов. На этот раз у юных участников есть шанс стать героями продолжения блокбастера от Disney «Последний богатырь» — именно такой приз ожидает победителя конкурса «Синяя птица». В состав жюри в Москве вошли настоящие звёзды: народные артисты России Сергей Безруков и Елена Яковлева, экс-солист балета Большого театра Николай Цискаридзе, пианист-виртуоз Денис Мацуев и другие. В Воронеже отборочный тур продлится всего два дня. Один из кастингов пройдёт в студии ГТРК «Воронеж» по адресу Карла Маркса, 114. 31 марта здесь свои таланты продемонстрируют вокалисты, чтецы и танцоры. А вот играть на музыкальных инструментах юные дарования будут 2 апреля в здании филармонии на площади Ленина, 11 А. — Мы в третий раз проводим уже первый региональный отборочный конкурс «Синей птицы», в третий раз к нам придут детки. Дети очень талантливые, необыкновенно, мы все всегда за них болеем и очень хотим, чтобы они прошли дальше — во второй тур и в финал. В этом году приз необычный, и поэтому, я не скажу, что ажиотаж, но интерес определённый есть у потенциальных претендентов на этот приз, у наших воронежцев. Будем за них болеть, — отметила организатор регионального этапа кастинга конкурса «Синяя птица» Ольга Зубкова.
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