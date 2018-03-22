Воронежский «Факел» в суровых условиях готовится к решающей части чемпионата 

Воронежские футболисты вынуждены тренироваться в надувном манеже. Готовиться к играм больше негде — открытые арены завалены снегом. Как отмечает главный тренер Павел Гусев, команда на таком поле не может проводить полноценные тренировки — оно больше подходит для занятий мини-футболом. С такими «Факел» как и его конкуренты столкнулся после перехода российского чемпионата на систему «осень-весна», теперь часть встреч команды проводят, по сути, зимой.
— Сейчас мы начинаем чемпионат в неприемлемых условиях, на совершенно безобразных иногда полях. И заканчиваем также. Футбол для зрителя, но ни одному зрителю не интересно, наверное, сидеть в мороз, да. Проще посмотреть это по ТВ, поэтому и посещаемость резко упала. Это один момент. Второй момент — посмотрите, какое количество травм у футболистов. Показывать хороший футбол в таких условиях практически невозможно, — заявил главный тренер ФК «Факел» Павел Гусев. Положением дел недовольны и на домашней арене «Факела» — Центральном стадионе профсоюзов. Последний матч факел провёл там две недели назад. Болельщики, которые дошли на игру с «Байкалом», вынуждены были стоять все 90 минут. Трибуны и лестницы замело снегом. Серьёзные трудности испытывали и сами футболисты — газон превратился в месиво из снега и земли. Как сообщило руководство стадиона, виной всему был сильный снегопад — поле было очищено за несколько часов до игры. Следующий матч состоится послезавтра. Снег на газоне убрали. Завтра займутся трибунами. Людей, правда, не хватает — вместо 70 уборщиков трудятся всего 12. Денег на большее число работников, говорят на стадионе, нет. — Будут выведены люди на субботник. Это весь персонал организации, который трудится на стадионе, который будет готовить трибуны для зрителей и очищать их от снега. Естественно, не все трибуны, а те, на которые будут продаваться билеты. В ежедневном режиме убирается выпадающий снег. Он сначала сгребается, как вы видите, в такие снежные сугробы. А потом ночами вывозится со стадиона. Более 100 большегрузов вывезли со стадиона, — сообщил заместитель директора областного спортивного клуба профсоюзов Сергей Шевченко.