В России сняли сериал о футболе с игроками «Локомотива»

Видеосервис Start.ru весной 2018 года планирует выпустить сериал о российском футболе «Вне игры», снятый в формате 4К HDR при участии игроков «Локомотива», сообщает «Рамблер». «Наш сериал — это попытка честно рассказать о том, в каких условиях готовится следующее поколение футболистов. Для ощущения достоверности событий хотелось, чтобы клуб был реальный, но при этом для нас было принципиально остаться независимыми, рассказать всё, как есть.