В России сняли сериал о футболе с игроками «Локомотива» 

Видеосервис Start.ru весной 2018 года планирует выпустить сериал о российском футболе «Вне игры», снятый в формате 4К HDR при участии игроков «Локомотива», сообщает «Рамблер». «Наш сериал — это попытка честно рассказать о том, в каких условиях готовится следующее поколение футболистов. Для ощущения достоверности событий хотелось, чтобы клуб был реальный, но при этом для нас было принципиально остаться независимыми, рассказать всё, как есть.
Я очень рад, что в лице президента клуба „Локомотив“ Ильи Геркуса встретил понимание и необходимый уровень доверия. Футбол — это мощный социальный лифт. Эта история должна помочь молодым ребятам, а также их родителям правильно им воспользоваться», — сказал Алексей Троцюк, продюсер сериала «Вне игры», а также один из основателей студии Yellow, Black & White и видеосервиса Start.ru. Съёмки первого сезона прошли летом 2017 года, в том числе на стадионе и в академии «Локомотива». В сериале самих себя сыграли футболисты «Локомотива» Маринато Гилерме, Дмитрий Тарасов, Антон и Алексей Миранчуки, Дмитрий Баринов и тренер Дмитрий Лоськов. Главный режиссёр сериала — Виктор Шамиров. В главных ролях — Ростислав Бершауэр, Никита Павленко, Анна Тараторкина, Николай Калинычев, Василина Юсковец, Анастасия Куимова и др. Все роли детей-футболистов исполняют действующие игроки юношеской лиги.