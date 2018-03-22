Стадион «Мордовия Арена» введут в эксплуатацию до конца марта

Стадион «Мордовия Арена», который строится в Саранске к чемпионату мира, планируется ввести в эксплуатацию до 31 марта. Сегодня прошел инспекционный визит представителей ФИФА и оргкомитета «Россия-2018» на арену, на которой пройдут четыре матча группового турнира.

— Сегодня Мордовия принимает седьмой, завершающий инспекционный визит, мы практически вышли на финишную прямую при подготовке к чемпионату, — цитирует «Р-Спорт» председателя правительства республики Мордовия Владимира Сушкова . — Большая часть работ позади, в завершающей стадии находится стадион «Мордовия Арена», который до 31 марта планируется ввести в эксплуатацию.