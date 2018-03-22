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Стадион «Мордовия Арена» введут в эксплуатацию до конца марта
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Стадион «Мордовия Арена» введут в эксплуатацию до конца марта 

Спорт-Экспресс 46 минут назад
Стадион «Мордовия Арена», который строится в Саранске к чемпионату мира, планируется ввести в эксплуатацию до 31 марта. Сегодня прошел инспекционный визит представителей ФИФА и оргкомитета «Россия-2018» на арену, на которой пройдут четыре матча группового турнира.
— Сегодня Мордовия принимает седьмой, завершающий инспекционный визит, мы практически вышли на финишную прямую при подготовке к чемпионату, — цитирует «Р-Спорт» председателя правительства республики Мордовия Владимира Сушкова. — Большая часть работ позади, в завершающей стадии находится стадион «Мордовия Арена», который до 31 марта планируется ввести в эксплуатацию.
​— Как и на других стадионах, здесь запланированы три тестовых матча, первый состоится 21 апреля. На этих матчах мы оценим функционирование стадиона и прилегающих территорий. В целом мы весьма довольны ходом подготовки, — отметил директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.
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