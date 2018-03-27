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Украина — Япония: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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Украина — Япония: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 58 минут назад
Сборные Украины и Японии проводят товарищеский матч.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Украина
Япония
Пятов АндрейРакицкий ЯрославОрдец ИванБутко БогданЗинченко АлександрМалиновский РусланСтепаненко ТарасСоболь ЭдуардМарлос РомероБеседин АртёмКоноплянка Евгений
Запасные: Ротань РусланКравец АртёмХачериди ЕвгенийБойко ДенисБуяльский ВиталийПетряк ИванКараваев АлександрЦыганков ВикторМатвиенко Николай
Кавасима Эйдзи • Уэда Наомиси • Хасебе Макото • Макино Томоаки • Сакаи Готоку • Нагатомо Юто • Ямагучи Хотару • Сибасаки Гаку • Хонда Кейсуке • Харагуси Генки • Сигимото Кенью
Запасные: Юя Осако • Хигасигути Масааки • Tomoya Ugajin • Мориока Риота • Осима Рёта • Кубо Юя • Shoya Nakajima • Усами Такаси • Сёдзи Гэн • Мисао Кенто • Морисиге Масато • Кобаяси Ю • Shintaro Kurumaya • Kosuke Nakamura • Wataru Endo
27 марта.
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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