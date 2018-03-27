Сборные Украины и Японии проводят товарищеский матч.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Украина
Япония
Пятов Андрей • Ракицкий Ярослав • Ордец Иван • Бутко Богдан • Зинченко Александр • Малиновский Руслан • Степаненко Тарас • Соболь Эдуард • Марлос Ромеро • Беседин Артём • Коноплянка Евгений
Запасные: Ротань Руслан • Кравец Артём • Хачериди Евгений • Бойко Денис • Буяльский Виталий • Петряк Иван • Караваев Александр • Цыганков Виктор • Матвиенко Николай
Кавасима Эйдзи • Уэда Наомиси • Хасебе Макото • Макино Томоаки • Сакаи Готоку • Нагатомо Юто • Ямагучи Хотару • Сибасаки Гаку • Хонда Кейсуке • Харагуси Генки • Сигимото Кенью
Запасные: Юя Осако • Хигасигути Масааки • Tomoya Ugajin • Мориока Риота • Осима Рёта • Кубо Юя • Shoya Nakajima • Усами Такаси • Сёдзи Гэн • Мисао Кенто • Морисиге Масато • Кобаяси Ю • Shintaro Kurumaya • Kosuke Nakamura • Wataru Endo
27 марта.
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