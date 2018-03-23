«Старость придёт, а нас нет»: Антон и Виктория Макарские окунулись в прорубь на Байкале

Семейная чета Макарских отправилась на гастроли в Сибирь. Находясь в Иркутске, Антон Виктория не упустили возможности окунуться в холодные воды Байкала, а отчет об этом выложить на обсуждение подписчиков на официальной странице в Инстаграме.

Певцы Антон и Виктория Макарские на днях отправились в один из крупнейших городов Сибири, чтобы выступить там перед местными поклонниками. За некоторое время до концерта артисты решили искупаться в Байкале, а после этого посетить баню. Этим маленьким приключением знаменитости решили поделиться с фанатами в микроблоге, заодно рассказав о небольших нюансах, связанных с купанием в ледяной воде.

«Чтобы проехать 20 часов в поезде до Иркутска, да не окунуться в Байкале? Всего-то час езды на машине вдоль Ангары… Только перед тем, как окунуться, сначала надо лёд убрать лопатой, вода замерзает мгновенно. Старость придёт, а нас нет, мы на гастролях»

Многочисленные поклонники артистов, увидев эту серию фотографий, просто обзавидововались времяпрепровождению своих кумиров. Особенно их впечатлило то, что мужчина и женщина рискнули искупаться в ледяной воде крупнейшего пресного озера на планете.

«Баня, прорубь… Что еще нужно для души русского человека…» «Ах, какая красота! По-доброму завидую! Мечта увидеть Байкал!» «Замечательно! Баня, прорубь, смоляной дух!» «Вау! Сколько же нужно силы духа! Восхищаюсь!» «Круто! Мне в тёплой квартире холодно смотреть на эти фото! Контрастный душ это потолок» «Такие вы молодцы. Я бы, наверно, не решилась окунуться! А Банька — это хорошо!» «Ой, мне аж смотреть холодно на все это! Какие молодцы!» Кстати, некоторые начали переживать за Антона и Викторию. Часть их фанатов отметила, что после подобных заплывов они запросто могут на некоторое время лишиться голоса и их концерты окажутся под угрозой срыва.

А недавно Виктория рассказала о требованиях главы семьи к ней, чем искренне удивила и возмутила многих поклонников, даже не подозревавших, что актер так строг со своей супругой.