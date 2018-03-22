Тактический разбор игры Романа Нойштедтера

Он — не защитник. И это важно понять, пока сборная России только готовится к чемпионату мира.

Пять лет назад Льюис Холтби — умнющий игрок, чью карьеру закопали травмы, АПЛ и бессмысленный трансфер в «Гамбург», — охарактеризовал Романа Нойштедтера максимально пафосно: «По роли он современный Беккенбауэр». Почти кощунственную для немецкого футбола формулировку Холтби сразу разъяснял: «Он чувствует пульс игры, как только получает мяч». Кристоф Моритц, вдрызг проигравший конкуренцию Нойштедтеру за опорную зону «Шальке», давал оценку без горячих формулировок, но тоже точную: «Он знает, куда пойдёт мяч, и может оценить ситуацию наилучшим образом». Тактический гик Рене Марич, сейчас работающий помощником главного тренера «Ред Булл Зальцбург», называл Нойштедтера футбольным богом и сравнивал на числах с Серхио Бускетсом. Да, всё так серьёзно.

Через заумные математические вычисления, завязанные на простой статистике, Марич нашёл подходящее описание игры того Нойштедтера — No-Stats-Allstar. Выполняющий работу незаметно, но выполняющий вообще всю возможную работу. Мой взгляд, поскромнее, рисует Нойштедтера царём простых решений. Из-за уязвимости под прессингом, которую у Романа в том числе выделял Леонид Слуцкий, важным качеством Нойштедтера в опорке было чтение игры на ход вперёд. Куда нужно отдать, чтобы продолжить владение, как первым же касанием задать атаке нужное развитие — и при этом сыграть надёжно.

Царю простых решений испортил карьеру перевод в оборону. Очень иронично выглядит факт, что Нойштедтера сделал защитником Андре Брайтенрайтер — тренер, всю свою карьеру ставивший в первую очередь на физическую готовность команд. У Нойштедтера физика — как раз слабейшее место. Так, в текущем сезоне Роман выиграл всего 62% единоборств и всего 56% верховых. Это очень мало для центрального защитника. Там, где надо сыграть жёстче, Нойштедтер бережёт соперника, а его статистика успешных отборов с переводом в защиту стала даже хуже, чем в опорной зоне. В «Фенербахче» Роман не выгрызал мяч чаще, чем 1,5 раза за игру — в каждом сезоне Бундеслиги Нойштедтер-опорник отбирал чаще.

В прошлые выходные Нойштедтер играл в центре защиты «Фенербахче» против «Галатасарая». Стыдно признаться, что не смотрю все матчи турецкой Суперлиги, но в стамбульском дерби Нойштедтер был типичен для себя в качестве центрального защитника. Сделал 38 передач, но очень много — простых, ближнему. Набил 43 Packing — мало для игрока с репутацией Бускетса в узких кругах. Дважды сильно разрушал атаки и одновременно начинал свои, перехватом и резким пасом вперёд. Но в одном из моментов Нойштедтер выдёргивается на фланг за Родригешем, вступает в силовую борьбу — и улетает в кювет.

Против «Галатасарая» Нойштедтер провёл 8 единоборств. И не выиграл ни одного. Да, это центральный защитник.

Правда, отчасти я понимаю решение Станислава Черчесова сделать Нойштедтера страхующим защитником. Первым пасом Роман не будет пачками отрезать соперников от мяча, но будет находить зоны, через которые проще развить атаку следующим ходом — а Кудряшов и Гранат уже будут выпиливать пас вперёд. Чтение игры поможет перекусывать атаки через центр и заполнять зоны, откуда будут вылетать крайние центральные защитники. Но для страхующего в модуле 3-Х-Х очень важны силовые качества, тогда как Нойштедтер — слишком мягкий для защитника. Для сборной России это проблема. Так, снимать воздух при тройке Кудряшов-Нойштедтер-Гранат совершенно некому — каждый из защитников либо допускает системные тактические ошибки, либо банально плохо играет головой.

Возможное решение проблемы ещё сильнее урезает выбор защитников — но стоит задуматься о переводе Нойштедтера в сборной обратно в опорную зону. При Черчесове сборная начинает атаки в билд-апе 3-1, этим «одним» над тройкой становится Денис Глушаков . Он находит интересные решения, пасуя из финальной трети, но начинает атаки хуже. В этой роли нужен баланс простых решений и умных диагоналей — такой, как в ЦСКА даёт Бибрас Натхо.

Нойштедтера, царя простых решений, пять лет назад сравнивали не с Натхо, а с Бускетсом. Потенциальный перевод русского немца в опорную зону — возможность спасти Нойштедтеру карьеру, а заодно изменить тон прессы и болельщиков к игроку. Нойштедтера-защитника критиковать точно будут больше и жёстче.