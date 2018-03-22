Основатель Geek Picnic Николай Горелый покинул проект

Основатель научно-популярного фестиваля Geek Picnic и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Николай Горелый покинул проект. Об этом он написал на своей странице в Facebook. По его словам, его «стремления и личные убеждения изменились и уже не совпадают с идеологией фестиваля» и ему «пора двигаться дальше».

«Уверен, что моей экспертизы и экспертизы команды хватит, чтобы сделать проект максимально интересным. Привлечь топовые команды и спонсоров. Добавить шоу-составляющую. Сейчас мы доделываем инвестиционный план и открыты к сотрудничеству», — написал он.

В 2019 году Горелый планирует организовать «крупнейший в России любительский мультидисциплинарный киберспортивный чемпионат» CyberHack и сделать его «успешной международной франшизой».

В 2017 году хедлайнером фестиваля был «отец мемов», ученый Ричард Докинз (Здесь можно прочитать лекцию ученого-эволюциониста, которую он прочитал в Петербурге об экономике в биологии и гонке вооружений среди деревьев и животных). После фестиваля оказалось, что ему не выплатили полностью гонорар а также не оплатили расходы на поездку в Петербург. Позже ученый прокомментировал ситуацию с невыплатой ему гонорара и написал, что организаторы пытаются решить эту проблему. У организаторов фестиваля были долги перед подрядчиками и сотрудниками и против них были поданы иски в суд. На данный момент, по словам представительницы фестиваля Анастасии Грачиковой, Докинзу гонорар выплатили и за организаторами остался долг за расходы на перелет. Более того, Горелый останется генеральным директором компании «Экспонента», которая организует Geek Picnic и будет выплачивать долги «в соответствии с установленным графиком».

В этом году Geek Picnic состоится 10–11 июня в Москве и 4–5 августа в Петербурге.

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