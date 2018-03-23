Известный комментатор Василий Уткин назвал «Амкар» продажным клубом

Руководство «Амкара» решило провести домашний матч 24-го тура против «Локомотива» на поле соперника. Игра с лидером чемпионата состоится 31 марта на «РЖД Арене» в Москве.

Как рассказали в клубе, «Локомотив» возьмёт на себя все расходы по проведению поединка. При этом пермяки получат всю прибыль от проданных билетов на игру.

«С учётом нынешней ситуации это существенно для «Амкара»», — пояснили в пермском клубе.

Отметим, что перенос игры в Москву вызвал недоброжелательные отклики. Так, популярный комментатор и спортивный журналист Василий Уткин , известный своей нелюбовью к «Амкару», назвал пермский клуб «продажным».

Глава РФПЛ Сергей Прядкин в интервью «Спорт-экспрессу» ситуацию с полей в Перми «безобразием».

«Ну, что это за безобразие?! В Перми — пятилетний газон, который не могут заменить. Нужно найти 300 тысяч евро, а они не могут. Хотя пусть небольшие, но покупки игроков совершают», — приводит слова Прядкина издание.

Напомним, ранее была информация, что «Амкар» может провести две домашние встречи с «Локомотивом» и «Рубином» в Хабаровске, потому что покрытие на пермском стадионе «Звезда» не отвечает требованиям Премьер-лиги. Из-за этого красно-чёрные предыдущий домашний поединок с тульским «Арсеналом» провели в Уфе. По данным телеканала «Матч ТВ», эта встреча принесла «Амкару» убыток в 4 миллиона рублей, тогда как игра против «Локомотива» на его поле может принести прибыль в 15 миллионов рублей.