Василий Уткин: «Амкар» продажный. Желаю вам снега до июня, пермяки

— И вот счастье! Игра «Амкара» и «Локомотива» не состоится в Хабаровске. О нет! Но она состоится в Москве. На стадионе «Локомотив».

То есть все-таки нельзя приготовить поле в Перми за десять дней?.. К 31 марта? «Амкар» продажный. Торгануть собой не в одну, так в другую сторону. А впрочем, что тут нового.

Ну, разумеется, более уверенного доказательства, что в Перми футбол не нужен, не измыслит самый коварный враг. Желаю вам снега до июня, пермяки, — написал Уткин в своем Telegram.

Ранее стало известно, что матч 24-го тура чемпионата России «Амкар» — «Локомотив» перенесен в Москву.