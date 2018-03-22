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Василий Уткин: «Амкар» продажный. Желаю вам снега до июня, пермяки
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Василий Уткин: «Амкар» продажный. Желаю вам снега до июня, пермяки 

Советский спорт 47 минут назад
Фото: Soccer News
— И вот счастье! Игра «Амкара» и «Локомотива» не состоится в Хабаровске. О нет! Но она состоится в Москве. На стадионе «Локомотив».
То есть все-таки нельзя приготовить поле в Перми за десять дней?.. К 31 марта? «Амкар» продажный. Торгануть собой не в одну, так в другую сторону. А впрочем, что тут нового.
Ну, разумеется, более уверенного доказательства, что в Перми футбол не нужен, не измыслит самый коварный враг. Желаю вам снега до июня, пермяки, — написал Уткин в своем Telegram.
Ранее стало известно, что матч 24-го тура чемпионата России «Амкар» — «Локомотив» перенесен в Москву.
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