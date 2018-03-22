Фредрик Линдстрем: «Решение приехать в Тюмень принесло мне медаль»

​Шведский биатлонист Фредрик Линдстрем , ставший серебряным призером спринта на этапе Кубка мира в Тюмени, сказал, что погода его не удивила. Также спортсмен не стал осуждать тех, кто решил не ехать соревноваться в Россию.

— Сегодня все было здорово, — сказал Линдстрем. — Конечно, это большой день для меня. Идеальная стрельба и ход помогли мне добиться успеха.

— В Тюмени в марте снежно и холодно, что необычно для Европы.

— Для меня это точно не проблема, в Швеции в это время года обычно тоже еще зима. Но сегодня действительно выпало много снега, чем я был удивлен. Это вызвало проблемы на лыжне, но мои сервисмены сработали отлично.

— Некоторые спортсмены, например, ваш товарищ по команде Себастьян Самуэльссон , решили не приезжать на этот этап. Что об этом думаете?

— Я принял другое решение. Но могу сказать, что очень важно иметь спорт, чистый от допинга.

— Но вы здесь и на пьедестале, значит, приняли правильное решение?