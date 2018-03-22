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Фредрик Линдстрем: «Решение приехать в Тюмень принесло мне медаль»
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Фредрик Линдстрем: «Решение приехать в Тюмень принесло мне медаль» 

Спорт-Экспресс 56 минут назад
​Шведский биатлонист Фредрик Линдстрем, ставший серебряным призером спринта на этапе Кубка мира в Тюмени, сказал, что погода его не удивила. Также спортсмен не стал осуждать тех, кто решил не ехать соревноваться в Россию.
— Сегодня все было здорово, — сказал Линдстрем. — Конечно, это большой день для меня. Идеальная стрельба и ход помогли мне добиться успеха.
— В Тюмени в марте снежно и холодно, что необычно для Европы.
— Для меня это точно не проблема, в Швеции в это время года обычно тоже еще зима. Но сегодня действительно выпало много снега, чем я был удивлен. Это вызвало проблемы на лыжне, но мои сервисмены сработали отлично.
— Некоторые спортсмены, например, ваш товарищ по команде Себастьян Самуэльссон, решили не приезжать на этот этап. Что об этом думаете?
— Я принял другое решение. Но могу сказать, что очень важно иметь спорт, чистый от допинга.
— Но вы здесь и на пьедестале, значит, приняли правильное решение?
— Да, если бы я не поехал, у меня точно не было бы этой медали (смеется). (Антон БАБОШИН)
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