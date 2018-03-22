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Селихов: «Футболку Акинфеева отнесу к самым ценным»
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Селихов: «Футболку Акинфеева отнесу к самым ценным» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Вратарь "Спартака" Александр Селихов рассказал об отношениях с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым.
— Тебя снова вызвали в сборную России. Заслужил?
— Так решил тренер. Лично я очень рад, потому что реально шел к этому, стремился. Черчесов не скрывает, что Акинфеев в сборной — номер один.
— Возможно ли пробиться в основу из-за его широкой спины?
— Тяжело, конечно. Но незаменимых нет: когда-нибудь и его кто-нибудь заменит.
— Ты как-то говорил, что восхищаешься психологической устойчивостью Игоря.
— Да, психологию я бы у него взял. И опыт. Он ведь уже на всевозможных турнирах поиграл, и никакие решающие матчи на него особо не давят. В этом плане он абсолютно спокойно себя чувствует, и, посмотрите, проводит великолепный сезон.
— Кстати, ты с ним знаком, общаешься?
— У нас была прикольная история. После матча в августе, когда мы ЦСКА проиграли, я попросил у Акинфеева футболку. Да, говорит, сейчас тебе принесут. В итоге так мне никто ничего и не принес.
И вот уже в декабре перед игрой на нашем стадионе мы снова встречаемся с ним в подтрибунном помещении. Он мне: «Сань, здарова! Про футболку помню, отдам после матча». И действительно: мне потом администратор ЦСКА ее принес.
Если честно, я был сильно удивлен. Думаю, этот случай показывает, какой Игорь человек.
— Коллекционируешь футболки? Какие можешь назвать самыми ценными?
— Вот, наверно, акинфеевскую к самым ценным можно отнести. Фирмино из «Ливерпуля» есть, Рико, вратарь «Севильи».
Кто мне нравится, у того футболку и прошу. У меня маек немного, всего-то штук 50. Есть футболка Мартина Якубко из сборной Словакии. Который со мной в «Амкаре» играл, — сказал Селихов.
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