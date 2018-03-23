Голландия — Англия. Прогноз Ильи Казакова

Известный футбольный комментатор, телеведущий и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Илья Казаков дал прогноз на товарищеский матч сборных Голландии и Англии.

Я бы поставил на победу Англии даже несмотря на отсутствие Харри Кейна и на то, что Гарет Саутгейт пока, как тренер, больше сомнений вызывает. А Куман столкнулся с очень непростым наследством, ему надо перестраивать команду, которая морально находится не на высоте после фиаско в отборочной кампании. И, я думаю, это прекрасный шанс и для Варди, и для Алли, всех остальных англичан, которые будут рубиться за место в заявке на чемпионат мира.

Думаю, у англичан очень неплохая команда, которая вряд ли будет претендовать на что-то серьезное на мундиале, но она более крепкая, более сбитая и забивающая. Поэтому я бы поставил на победу Англии — там хороший коэффициент. Обе команды забьют и, если хотите, 2:1 в пользу «трех львов».