Виктор Тихонов: ЦСКА или «Йокерит»? Наше дело — готовить себя

— Много крови «Локомотив» у вас выпил? — Крови? Да нет, наоборот, добавили нам стимул. Последняя игра нас сплотила, зарядила. Сегодня уверенно играли, много моментов создали. Но и вратарь у них здорово сыграл. Они держались до конца, создавали опасные моменты.

— Какая игра стала ключевой? — Четвертая. Если бы они выиграли, то счет стал бы 2-2, а это значит все сначала. А так победили мы. Один шаг до финала конференции — это помогало

— Поэтому и стычек было много? — Да, сегодня больше в хоккей играли. Игра была не такая жесткая, как прошлая.

— Сегодня драться хотел Александр Барабанов . Вы его плохому научили? — Он занимается, ходит в зал единоборств. У него есть уверенность, он может за себя постоять. Когда кто-то на него накидывается, он не будет убегать. Будет биться, он молодец.

— Эта серия вышла непростой, несмотря на счет. Есть понимание, как сделать следующую серию проще? — Да, серия была сложная. Но легких серий и не будет. Все команды, которые остались, будут играть хорошо. У нас есть время восстановиться, переключиться. А потом нужно вернуться к работе.

— ЦСКА или «Йокерит»? — Как пойдет. Наше дело — готовить себя. Я не знаю, с кем хотелось бы сыграть, — передает слова Тихонова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Армейцы выиграли серию со счетом 4-1 и вышли в финал Западной конференции. Следующим соперником СКА станет победитель пары ЦСКА — «Йокерит».