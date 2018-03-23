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Бекхэм: Зидан — лучший игрок всех времён
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Бекхэм: Зидан — лучший игрок всех времён 

Чемпионат.com 1 час назад
Бывший полузащитник «Реала» Дэвид Бекхэм поделился мнением о нынешнем наставнике мадридского клуба Зинедине Зидане.
«Тренироваться бок о бок с Зиданом на протяжении трёх лет было мечтой. Я считаю его лучшим игроком всех времён», — приводит слова Бекхэма УЕФА на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер».
Зидан выступал за «Реал» с 2001 по 2006 год. Француз был назначен на пост главного тренера мадридской команды в 2016 году. Вместе с «Реалом» Зинедин выиграл две Лиги чемпионов (2016, 2017) и победил в чемпионате Испании (2017).
Фото доступно на официальной странице УЕФА в социальной сети «Твиттер».
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