Бекхэм: Зидан — лучший игрок всех времён

«Тренироваться бок о бок с Зиданом на протяжении трёх лет было мечтой. Я считаю его лучшим игроком всех времён», — приводит слова Бекхэма УЕФА на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер».

Зидан выступал за «Реал» с 2001 по 2006 год. Француз был назначен на пост главного тренера мадридской команды в 2016 году. Вместе с «Реалом» Зинедин выиграл две Лиги чемпионов (2016, 2017) и победил в чемпионате Испании (2017).

Фото доступно на официальной странице УЕФА в социальной сети «Твиттер».