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Соколята поучаствовали в спортивных и творческих уроках досугового центра
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Соколята поучаствовали в спортивных и творческих уроках досугового центра 

Управа района Соколиная гора 1 час назад
Жители Соколиной горы младшего поколения стали участниками мастер-классов, организованных на избирательных участках района руководителями творческих и спортивных студий Досугового центра «Соколинка».
В день выборов президента Российской Федерации прошло несколько занятий для юных соколинцев. Так, Семен Цыбулевский, глава секции по шахматам, дал несколько занятий на участках №№ 1261 и 1258. Организатор дизайн-студии Елена Кутузова обучила ребят живописи и декорированию на участке №1346, а урок у педагога студии керамики Елены Бодровой ребята смогли взять на участке №1240. Также на участке №1244 юные соколинцы смогли позаниматься с логопедом досугового центра «Соколинка» Еленой Богатовой.
Не оставили в стороне и представителей старшего поколения: пожилым людям рассказали о возможностях нового городского проекта «Москва — город долголетия».
Фото: предоставлено Досуговым центром «Соколинка».
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