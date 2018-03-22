Соколята поучаствовали в спортивных и творческих уроках досугового центра

Жители Соколиной горы младшего поколения стали участниками мастер-классов, организованных на избирательных участках района руководителями творческих и спортивных студий Досугового центра «Соколинка».

В день выборов президента Российской Федерации прошло несколько занятий для юных соколинцев. Так, Семен Цыбулевский, глава секции по шахматам, дал несколько занятий на участках №№ 1261 и 1258. Организатор дизайн-студии Елена Кутузова обучила ребят живописи и декорированию на участке №1346, а урок у педагога студии керамики Елены Бодровой ребята смогли взять на участке №1240. Также на участке №1244 юные соколинцы смогли позаниматься с логопедом досугового центра «Соколинка» Еленой Богатовой.

Не оставили в стороне и представителей старшего поколения: пожилым людям рассказали о возможностях нового городского проекта «Москва — город долголетия».

Фото: предоставлено Досуговым центром «Соколинка».