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Медведев: не слышал, что потолок зарплат могут отменить, КХЛ готовит проект
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Медведев: не слышал, что потолок зарплат могут отменить, КХЛ готовит проект 

Чемпионат.com 58 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Член совета директоров КХЛ и СКА, первый президент лиги Александр Медведев поделился мнением о потолке зарплат в лиге.
«Илья Ковальчук, сказав, что такие сильные ЦСКА и СКА — это плохо для лиги, имел в виду другое. Если бы все такие были сильные, то было бы лучше. К этому надо стремиться, готовить молодых талантливых хоккеистов, чтобы они не только играли в Москве и Петербурге. Мог бы помочь потолок зарплат? Это тема не для пятиминутного разговора. Мы знаем, к чему приводила уравниловка, и не только в спорте. Поэтому вопрос потолка зарплат должен был увязан с полом зарплат. Сейчас в КХЛ ведутся большие дискуссии, куда после десятилетнего развития двигаться дальше. Скоро вы всё узнаете. Я не слышал о том, что потолок вообще могут отменить. Хотя читал об этом.
28 марта состоится совет директоров КХЛ, но у меня нет понимания, какие клубы будут исключены. В лиге готовят доклад на эту тему. Моё личное мнение: если у клуба есть гарантированный бюджет, поддержка, инфраструктура, то не надо его никуда переводить вниз или исключать. Может быть, другим вариантом было бы создание другой лиги», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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