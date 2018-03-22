Егор Коршков: Надо с холодной головой принимать решение, оставаться ли в КХЛ или ехать в «Торонто»

— Шикарный момент у вас был во втором периоде. — Шайба сошла. Поторопился, видимо. Надо было чуть выждать и похладнокровнее забить.

— В первом периоде соотношение по броскам было 19-2 в пользу СКА. Что случилось? — Отдали им преимущество. Они владели им, а мы просто отбрасывались. Поэтому у СКА было такое преимущество.

— Может, стоило устроить драку? — Сейчас можно говорить многое. Что сделано, то сделано.

— СКА выиграет Кубок Гагарина? — Не знаю. Смотря, как ЦСКА будет играть. Там видно будет.

— А «Торонто» выиграет Кубок Стэнли? — Тоже не знаю.

— Собираетесь туда? — Надо отдохнуть, отойти от всего этого, пока опустошение пройдет. Потом уже с холодной головой принимать решение, оставаться здесь или ехать туда. Пока сложно об этом говорить.

— Весной точно не присоединитесь? — Время покажет.

— Какую оценку поставите себе за сезон? — Три с минусом. Начало сезона провалили тройкой, плей-офф тоже не очень хорошо сыграли. Одно-два очка при показателе полезности "-5" — это не то, чего хотелось.

— В чем прибавить нужно? — Во всем, — передает слова Коршкова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Армейцы выиграли серию со счетом 4-1 и вышли в финал Западной конференции. Следующим соперником СКА станет победитель пары ЦСКА — «Йокерит».