Егор Коршков: Надо с холодной головой принимать решение, оставаться ли в КХЛ или ехать в «Торонто» 

— Шикарный момент у вас был во втором периоде. — Шайба сошла. Поторопился, видимо. Надо было чуть выждать и похладнокровнее забить.
— В первом периоде соотношение по броскам было 19-2 в пользу СКА. Что случилось? — Отдали им преимущество. Они владели им, а мы просто отбрасывались. Поэтому у СКА было такое преимущество.
— Может, стоило устроить драку? — Сейчас можно говорить многое. Что сделано, то сделано.
— СКА выиграет Кубок Гагарина? — Не знаю. Смотря, как ЦСКА будет играть. Там видно будет.
— А «Торонто» выиграет Кубок Стэнли? — Тоже не знаю.
— Собираетесь туда? — Надо отдохнуть, отойти от всего этого, пока опустошение пройдет. Потом уже с холодной головой принимать решение, оставаться здесь или ехать туда. Пока сложно об этом говорить.
— Весной точно не присоединитесь? — Время покажет.
— Какую оценку поставите себе за сезон? — Три с минусом. Начало сезона провалили тройкой, плей-офф тоже не очень хорошо сыграли. Одно-два очка при показателе полезности "-5" — это не то, чего хотелось.
— В чем прибавить нужно? — Во всем, — передает слова Коршкова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, СКА обыграл «Локомотив» со счетом 3:1. У хозяев отличились Илья Ковальчук, Вадим Шипачев, Илья Каблуков, у гостей — Иван Лекомцев
Армейцы выиграли серию со счетом 4-1 и вышли в финал Западной конференции. Следующим соперником СКА станет победитель пары ЦСКА — «Йокерит».