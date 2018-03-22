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Эксперт Sky Sports: «Из-за прихода Санчеса сразу трое ключевых игроков „МЮ“ стали играть хуже»
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Эксперт Sky Sports: «Из-за прихода Санчеса сразу трое ключевых игроков „МЮ“ стали играть хуже» 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Эксперт Sky Sports Чарли Николас считает, что переход нападающего Алексиса Санчеса в "Манчестер Юнайтед" негативно повлиял на команду.
"Даже если бы Погба был в форме, он вряд ли попал бы в старт из-за той путаницы, которую создал переход Алексиса. Точно также пострадал и Мартиаль. Но хуже всего от этого трансфера стало Рэшфорду", — сказал Николас.
Кроме того трансфером Санчеса был крайне недоволен защитник команды Маркос Рохо, который часто конфликтовал с ним во время матчей между сборными Аргентины и Чили.
Напомним, что 29-летний Санчес перейдя в «МЮ» стал самым высокооплачиваемым футболистом Премьер-лиги.
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