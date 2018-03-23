Египетская сила

К 25 годам Мохамед Салах успел вывести сборную на чемпионат мира, где египтяне не выступали с 1990-го, и стать одним из ярчайших крайних полузащитников европейского футбола. Каким был путь нападающего к заветной мечте и при чем здесь «арабская весна» — разбиралась «Лента.ру»

Первыми учителями маленького Мо Салаха были Роналдо, Зинедин Зидан Франческо Тотти . Да, будущей звезде приходилось иной раз приложиться кулаком по старенькому телевизору, чтобы разглядеть уроки магии с мячом. И при этом постараться не разбудить домочадцев.

Увиденное в ночи, в матчах далекой европейской Лиги чемпионов, Салах старался воплотить в жизнь на пыльных улицах родной деревушки Нагриг. В ногах у ребятни не было даже приличного мяча, зато желания — хоть отбавляй.

Уже тогда была заметна скорость и настырность будущего полузащитника национальной сборной и «Ливерпуля». На одном из школьных турниров на юного Салаха обратили внимание скауты «Араб Контракторс», по-арабски «Мокавлун» — клуба Египетской премьер-лиги. Первый контракт Мохамед подписал в 14 лет.

Салах стал чуточку ближе к мечте. Чтобы добраться до базы каирского клуба, подростку каждый день предстоял почти пятичасовой путь после занятий в местной школе. Как правило, на четырех автобусах. Таланту пошла навстречу школьная администрация. Он покидал занятия раньше сверстников, учителя выдавали специальную бумагу для работников «Араб Контракторс» — о том, что Салах добросовестно учится и допущен до тренировок.

Поначалу тренеры эксплуатировали реактивный бег малыша Мо, ставя его на край защиты, но со временем стало очевидно, насколько важно ему играть там, впереди. После одной из крупных побед наставник заметил, что юный крайний латераль плачет: ему не удалось поучаствовать в голевых свершениях партнеров по команде.

С тех пор Салах стал играть впереди. Полузащитник дебютировал во взрослой команде «Контракторс» в 18 лет; в том же году его пригласили в национальную сборную U-20.

В 2012 году Салах — железобетонный игрок основы «Араб Контракторс». Оттуда, глядишь, позовут и в «Аль-Ахли» — главный клуб страны. И, возможно, карьера египтянина развивалась бы именно так. Для арабского футбола, не слишком отличающегося поставкой кадров в Европу, ситуация привычная. Вспомнить только десятый номер сборной ОАЭ Омара Абдулрахмана , которого после впечатляющего выступления на летней Олимпиаде в Лондоне не прочь были бы видеть в Европе, однако игрок предпочел азиатскую Лигу чемпионов европейской и остался в тепличных условиях местного чемпионата.

Для Салаха, простого деревенского парня, не знавшего ни слова на английском, судьба местной звездочки — признаться, была бы не самым плохим вариантом. Но — увы или к счастью — в ситуацию вмешалась политика.

Египет сотрясали внутренние неурядицы. Гнойник прорвался на футбольном поле — в городе Порт-Саиде, где местный «Аль-Масри» имел неосторожность обыграть лидера турнира столичный «Аль-Ахли». Провокации фанатов хозяев в накаленной атмосфере противостояния вылились в массовую резню: погибли 74 человека.

Чемпионат так и не был доигран. Египет мучительно и напряженно искал виноватых в случившимся. Всем было не до футбола.

Тогда предприимчивые боссы «Базеля» пригласили застоявшихся египтян к себе, на товарищеский матч. Швейцарский клуб уступил молодежной сборной Египта, в составе которой блистал Салах. А сам он получил предложение потренироваться с европейцами.

Гастроли в Базель предопределили дальнейшую карьеру Мохамеда. Уже имея на руках подписанный контракт со швейцарцами, Салах отправляется в Лондон — выступать в составе сборной на Олимпийских играх-2012.

На футбольном турнире Салах забил по голу каждому сопернику арабской команды — бразильцам, белорусам и новозеландцам. Египет вышел из группы со второго места и в первом матче на вылет уступил японцам. Несмотря на неровное выступление команды, голевые подвиги были очень кстати: 8 августа Салах уже был в основе «Базеля» на матче квалификации Лиги чемпионов против норвежского «Мольде».

В прошлом именитый швейцарский форвард, главный бомбардир сборной Алекс Фрай пристально наблюдал за прогрессом юного египтянина. Заметив пламенный мотор, заставлявший ноги Салаха неустанно работать, Фрай подкорректировал тренировочный план для игрока. В «Базеле» ему привили умение играть с поднятой головой, отдельно прорабатывали удары по воротам — в общем, уже начали закручиваться те самые винтики, которые в будущем позволят арабской машине колотить мячи и штамповать голевые передачи.

Салах с трудом осваивался на чужбине — даже несмотря на то, что в клуб привезли еще одного египетского игрока из того же «Контракторс» — Мохамеда Эль-Ненни. Первые месяцы для него существовали исключительно тренировки и холодная постель в гостиничном номере. Даже телевизора как вид досуга был ему недоступен: в отеле не было ни одного арабского канала.

Позже Мохамед осознает: если не адаптироваться, жизнь становится все сложнее. Он начинает брать уроки языка и постепенно становится своим в швейцарском клубе. Вместе они доходят до полуфинала Лиги Европы в сезоне-2012/13. Для решающего матча не хватило мелочи — выбить из турнира лондонский «Челси» под руководством Жозе Моуриньо , известного под прозвищем Особенный.

Следующий виток карьеры египтянина определила кадровая потеря «Челси». Кевин Де Брёйне, переехав в Германию, освободил в команде Моуриньо вакантное место скоростного молодого нападающего. Салах подходил под требования португальца и в 2014 году переехал в Англию. Потом Салах расскажет, что из английской премьер-лиги было еще одно предложение: он мог оказаться на берегах Мерси на три года раньше. Но кто знает, удалось ли бы тогда фараону заискрить на «Энфилде» с такой мощью?

Первый вояж в Британию египтянину не слишком удался. По версии Моуриньо, Салах не просто не справился с конкуренцией в составе синих — он изначально не стремился конкурировать. В активе Мохамеда в составе «аристократов» — унылые два мяча в 19 матчах.

Аренду в клуб Итальянской серии A «Фиорентину» египтянин воспринял как шанс растормошить карьеру. В обратном направлении поехал колумбиец Хуан Куадрадо , тоже впоследствии не слишком впечатливший взыскательную лондонскую публику.

Лучано Спаллетти. В «Фиорентине» Салах попадает к новатору и смельчаку от тренерского цеха Винченцо Монтелле. Египтянин взял 74-й номер в память о жертвах трагедии в Порт-Саиде и принялся за дело. В итальянском клубе Салах проявил себя куда увереннее, чем в «Челси». Девять голов в первом сезоне — и в Лондон полетел запрос о приобретении игрока. Но из клуба выгнали Монтеллу, а египтянин не видел себя в составе «фиалок» с другим наставником. Он тем не менее остался в Италии, но уже в другой команде. Все еще принадлежавший лондонцам Салах отправился в столицу, где местную «Рому» тренировал бывший наставник питерского «Зенита»

Именно он делает игру Салаха более сбалансированной, интегрируя его в оборонительные действия команды. Первый сезон в составе римлян Мохамед провел более чем уверенно: 15 голов в 42 матчах сделали его лучшим бомбардиром команды. «Рома» выкупила права на игрока, но радовал местных тиффози он недолго. После очередного искрометного сезона в Италии на Салаха нацелился «Ливерпуль». 22 июля 2017 года Салах в очередной раз отправился покорять Туманный Альбион.

За 38 матчей египтянин выдал лучший дебют в АПЛ: 35 забитых мячей и 12 голевых передач. Так играть в свой первый год в команде не удавалось никому — ни Криштиану Роналду , ни Робину ван Перси, ни Луису Суаресу , ни даже легендарному канониру Тьерри Анри . Салах уже влюбил в себя не только поклонников «Ливерпуля», которые в своих песнопениях признаются, что готовы сменить религию после голов Мо. А самоличное уничтожение «Уотфорда» в матче 17 марта, в котором Салах оформил покер, только подтвердило: в хитром футбольном уравнении для определения лучшего игрока планеты появилась новая неизвестная.

Поэтому отечественным любителям футбола можно пожелать стойкости. Египтян не было на крупных турнирах 30 лет. Судьбоносная игра против конголезцев, когда второй мяч Салаха с пенальти в самом конце вывел национальную команду на мундиаль, осчастливила миллионы египтян. И наверняка в России от сборной Египта будут требовать продолжения банкета. И, учитывая скоростные качества лидера команды Мохамеда Салаха, египтяне готовы к быстрой смене блюд. Так что удачи нам всем.