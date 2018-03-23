«Голос. Дети»: 3 главных фаворита шоу 

В детском «Голосе» завершились слепые прослушивания. Теперь вокалистов разделят на тройки, а игра пойдет навылет. Представляем основных фаворитов гонки по версии журнала «Телепрограмма», которые наиболее ярко заявили о себе во время слепых прослушиваний и имеют все шансы как минимум прорваться в финал. Команда Пелагеи Фаворит: Рутгер Гарехт (11 лет, Оренбург). Наставница Пелагея Русская версия Маколея Калкина с замашками Сергея Безрукова и немецким именем. Парень ворвался в проект с песней «Я милого узнаю по походке» Гарика Сукачева и разом влюбил в себя публику и наставников. В интернете его номер посмотрели почти 2 млн раз! Харизма, подача песни, искренность, поставленный вокал и гиперартистизм — у него есть все, чтобы выиграть. Если и дальше так пойдет, зрители могут помочь привести парня и его наставницу Пелагею к победе. Надо ведь певице достойно ответить мужу, хоккеисту Ивану Телегину, выигравшему вместе с командой Олимпиаду-2018! Кто еще в команде: Голан Эден, Ангелина Галецкая, Леня Новожилов, Вероника Сыромля, Николь Алексеева, Лавалина Сандип Наир, Антон Мельников, Дарья Волосевич, Алина Домрачева, Степан Шляпкин, Михаил Сандалов, Захар Усенко, Вероника Инкико, Роберт Касьян. Команда Меладзе Фаворит: Тали Купер (11 лет, Ашдод, Израиль). Наставник валерий меладзе Юная блондинка из Израиля — закаленный в телеконкурсах боец. В 2016 году девочка участвовала в украинской версии «Голос. Дети», выступала в «Синей птице». Для нашего «Голоса» Тали выбрала хит Who Wants To Live Forever группы Queen и с задачей справилась блестяще — к ней повернулись все наставники. Баста, правда, кнопку не нажал, но был впечатлен настолько, что встал в кресле на колени лицом к сцене, чтобы разглядеть вокалистку. Мощный голос, абсолютное хладнокровие и большой опыт выступлений — отличные козыри для прямых эфиров, когда волнение будет сбивать соперников Тали с толку. Пелагея окрестила артистку космической девочкой. Кто еще в команде: Олеся Машейко, Эвелина Большакова, Анастасия Гладилина, Давид Хиникадзе, Алия Еникеева, Никита Белько, Мария Магильная, Алиса Хилько, Вадим Якушев, Эмилия Хайриева, Сара Абрамян, Вадим Цагарейшвили, Антон Субботин, Кира Данилина. Команда Басты Фаворит: Акмаль Ходжаниязов (14 лет, Санкт-Петербург). Наставник Баста Акмаль родился в Ашхабаде, по национальности он уйгур, а вырос в Санкт-Петербурге. Крепкий характер заложен в нем с детства. Его брат Джамалдин профессионально играет в футбол: стал чемпионом Европы в 16 лет, дебютировал в питерском «Зените» в 17, а потом уехал играть в Норвегию. Акмаль тоже поигрывает и даже признавался лучшим вратарем своего района в Питере. Но его мечта не спорт, а большая сцена. Он фанат Майкла Джексона и даже танцевать умеет почти как его кумир. В «Голос» Акмаль пришел с непростой песней Джеймса Брауна It's a Man's World и справился с ней на отлично. Занимается вокалом в школе «Искра» у артистки Карины Парфеновой, директором которой работает Влада Чупрова — участница первого сезона «Голоса». Так что готовят парня сильно. И если он сумеет справиться с мандражом на сцене, то вполне в состоянии пройти в финал. Кто еще в команде: София Федорова, Александра Ушакова, Эльвира Апшева, Лиза Лабодина, Милена Лукьянцева, Михаил Ногинский, Кирилл Роговец-Закон, Дарья Ситникова, Виктория Антонян, Назгуль Отузова, Эрик Панич, Анастасия Григорьева, Дайа Борисова, Алина Сидорова.
«Голос. Дети» Пятница/21.30, Первый
Все фото: Максим ЛИ/Первый канал.