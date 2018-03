«Голос. Дети»: 3 главных фаворита шоу 

В детском «Голосе» завершились слепые прослушивания. Теперь вокалистов разделят на тройки, а игра пойдет навылет. Представляем основных фаворитов гонки по версии журнала «Телепрограмма», которые наиболее ярко заявили о себе во время слепых прослушиваний и имеют все шансы как минимум прорваться в финал. Команда Пелагеи Фаворит: Рутгер Гарехт (11 лет, Оренбург). Наставница Пелагея Русская версия Маколея Калкина с замашками Сергея Безрукова и немецким именем. Парень ворвался в проект с песней «Я милого узнаю по походке» Гарика Сукачева и разом влюбил в себя публику и наставников. В интернете его номер посмотрели почти 2 млн раз! Харизма, подача песни, искренность, поставленный вокал и гиперартистизм — у него есть все, чтобы выиграть. Если и дальше так пойдет, зрители могут помочь привести парня и его наставницу Пелагею к победе. Надо ведь певице достойно ответить мужу, хоккеисту Ивану Телегину , выигравшему вместе с командой Олимпиаду-2018! Кто еще в команде: Голан Эден, Ангелина Галецкая, Леня Новожилов, Вероника Сыромля, Николь Алексеева, Лавалина Сандип Наир, Антон Мельников , Дарья Волосевич, Алина Домрачева, Степан Шляпкин, Михаил Сандалов, Захар Усенко, Вероника Инкико, Роберт Касьян . Команда Меладзе Фаворит: Тали Купер (11 лет, Ашдод, Израиль). Наставник валерий меладзе Юная блондинка из Израиля — закаленный в телеконкурсах боец. В 2016 году девочка участвовала в украинской версии «Голос. Дети», выступала в «Синей птице». Для нашего «Голоса» Тали выбрала хит Who Wants To Live Forever группы Queen и с задачей справилась блестяще — к ней повернулись все наставники. Баста, правда, кнопку не нажал, но был впечатлен настолько, что встал в кресле на колени лицом к сцене, чтобы разглядеть вокалистку. Мощный голос, абсолютное хладнокровие и большой опыт выступлений — отличные козыри для прямых эфиров, когда волнение будет сбивать соперников Тали с толку. Пелагея окрестила артистку космической девочкой. Кто еще в команде: Олеся Машейко , Эвелина Большакова, Анастасия Гладилина , Давид Хиникадзе, Алия Еникеева, Никита Белько, Мария Магильная, Алиса Хилько, Вадим Якушев, Эмилия Хайриева, Сара Абрамян, Вадим Цагарейшвили, Антон Субботин , Кира Данилина. Команда Басты Фаворит: Акмаль Ходжаниязов (14 лет, Санкт-Петербург). Наставник Баста Акмаль родился в Ашхабаде, по национальности он уйгур, а вырос в Санкт-Петербурге. Крепкий характер заложен в нем с детства. Его брат Джамалдин профессионально играет в футбол: стал чемпионом Европы в 16 лет, дебютировал в питерском «Зените» в 17, а потом уехал играть в Норвегию. Акмаль тоже поигрывает и даже признавался лучшим вратарем своего района в Питере. Но его мечта не спорт, а большая сцена. Он фанат Майкла Джексона и даже танцевать умеет почти как его кумир. В «Голос» Акмаль пришел с непростой песней Джеймса Брауна It's a Man's World и справился с ней на отлично. Занимается вокалом в школе «Искра» у артистки Карины Парфеновой, директором которой работает Влада Чупрова — участница первого сезона «Голоса». Так что готовят парня сильно. И если он сумеет справиться с мандражом на сцене, то вполне в состоянии пройти в финал. Кто еще в команде: София Федорова, Александра Ушакова, Эльвира Апшева, Лиза Лабодина, Милена Лукьянцева, Михаил Ногинский, Кирилл Роговец-Закон, Дарья Ситникова , Виктория Антонян, Назгуль Отузова, Эрик Панич, Анастасия Григорьева , Дайа Борисова, Алина Сидорова.