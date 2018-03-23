Рекорд, гол Капризова, неудачи Толванена. Как ЦСКА уступил «Йокрету»

Гости забросили победную шайбу, когда на секундомере замерли цифры 142:09.

Вчера КХЛ могла попрощаться с восходящей звездой мирового калибра Эли Толваненом. 18-летний финский форвард планирует завершить уходящий сезон в НХЛ, в «Нэшвилле».

Как шесть лет назад наша звезда Александр Радулов , тогда нападающий «Салавата Юлаева». Чем дело закончилось — всем известно. Боссы «хищников» после вылета команды из плей-офф спустили на россиянина всех собак, обвинив его в нарушении спортивного режима, а именно в пьянках-гулянках.

Толванен, если верить финским источникам, уже ударил по рукам с «Нэшвиллом».

Вчера вундеркинд начал голевую комбинацию, увенчавшуюся точным броском по пустым воротам О’Нилла. Будущий энхаэловец вполне заслуживал ассистентского балла, но им не награждают автора третьей передачи, как легенду Вячеслава Фетисова на московском ЧМ-1986.

Гости в третий раз в серии преуспели в большинстве, которое заработал… вратарь Рамо. В него слегка въехал гренадер Телегин. Лицо олимпийского чемпиона украшал и одновременно защищал «аквариум» — полная лицевая маска, плюс «борода», предохраняющая подбородок. Напомню, в концовке четвертого матча Телегин едва ли не зубами поймал шайбу после броска своего партнера Любимова и немедленно скрылся в раздевалке.

Ответ хозяев получился волшебным. Автором ответного гола стал Капризов, которому кое-кто поспешил приклеить ярлык «некубковый». Он не забивал с декабря 2017 года, целых 17 матчей. Разбавив эту печальную серию голами за сборную, в том числе и золотым в олимпийском Пхенчхане.

Моменты Капризов транжирил в избытке. Шайба, словно заколдованная, забыла путь в сетку от его клюшки. Но тут армейцу удалось ее укротить. С висящем на плечах защитником Еспером Енсеном он выбрался из-за ворот на пятачок, упал под гнетом соперника на лед и сидя на коленях слета ухитрился поразить девятку. Гол, который может составить конкуренцию спасительному броску Гусева в финале ОИ-2018.

Чуть позже Капризов должен был полнить бомбардирский счет результативной передачей. Он выложил шайбу точно на клюшку Шалунову, но тот с убойной позиции попал во вратаря.

Во втором периоде прорвало Толванена. Юниор фирменным кистевым броском угодил в ближнюю девятку, точно над плечом Сорокина. Зал вскрикнул. Но вскоре шайбу отменили — после тренерского запроса лайнсмены зафиксировали офсайд на входе в зону в начале атаки.

Поклонники Толванен растерянно опустили посвященный ему плакатик на финском, а сам нападающий от нервного напряжения и обиды заморгал часто-часто.

В конце третьего периода финн опять горестно вздохнул. После того, как не смог переиграть в ближнем бою Сорокина.

В первом дополнительном периоде гости дважды оставались с глазу на глаз с вратарем, а еще попали в штангу. Мог сделать дубль Капризов.

Во втором овертайме соперники по разу разыгрывали лишнего, но не преуспели. А в третьем Шалунов и Толванен могли прервать марафон, не виданный в Москве. Но у армейца сбился прицел — с третьего матча серии со «Спартаком» он зачехлил клюшку. А финского вундеркинда оставили силы. Вместо сочного броска он слабенько отправил шайбу в грудь Сорокина.

Тем временем в автоматах, что в фойе арены, закончился товар. В очередь за сэндвичами и шоколадками выстроились даже представители «Йокерита».

В четвертом овертайме пал, казалось, нетленный рекорд по продолжительности кубкового матча. Прежний был установлен 22 марта 2014 года в Праге в матче «Лев» — «Донбасс» — 126:14. Оба клубы исчезли с хоккейной карты КХЛ.

А на 128-й минуте армейцы радостно вскинули клюшки и едва не задушили в объятиях Любимова, который протолкнул шайбу в ближний угол. Но за мгновения до этого Плэтт совершил рейд в площадь ворот в сопровождении соперника (Нурмана) и снес шлем с головы вратаря. Рамо протестовал. Судьи сходили в «кино» и аннулировали гол.

Вскоре на лобное место присел защитник Лауридсен. Пострадавшего Скотта красно-синие поздравили чуть ли не с голом.

Но в большинстве хозяева ничем удивить не смогли. И вскоре могли уйти со льда проигравшими. Толванен убежал один на один с Сорокиным и…

Неужели выбрал НХЛ? Шайба после его броска, облизав вратарский блин, улетела в сторону от ворот.

Жизнь в нашей лиге Толванену продлил Ниеми, который гораздо раньше упустил голевой момент. Форвард на среднем пятачке включил знаменитого канадца, героя Суперсерии-72 Фила Эспозито — развернул Блажиевского и отправил шайбу в сетку.

Серия продолжится в субботу в Хельсинки.