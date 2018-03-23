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Глава РФПЛ сообщил об ужесточении критериев лицензирования команд
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Глава РФПЛ сообщил об ужесточении критериев лицензирования команд 

Газета.Ru 26 минут назад
Фото: Газета.Ru
Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин рассказал об ужесточении критериев лицензирования клубов. Слова чиновника приводит ТАСС.
"В новом сезоне критерии лицензирования клубов будут ужесточены, соответствующее одобрение Российского футбольного союза мы получили. Премьер-лига будет более активно в этом участвовать и в случае несогласия решением правления РФПЛ отправит письмо в Российский футбольный союз, где отдел по лицензированию не будет принимать решение о выдаче лицензии на сезон", — сказал Прядкин.
Он отметил, что возможно сокращение лиги на две-три команды. А также раскритиковал руководство пермского «Амкара», которое не может найти деньги на замену газона на домашнем стадионе.
"Выводы, которые делали наши ведущие клубы, являющиеся проводниками для эффективного развития российского футбола, правильные: мы не хотим закрытую лигу, но, наверное, прежде чем какой-то клуб решает свои вопросы по выходу в высший дивизион, он должен иметь под собой не только спортивную составляющую, но и экономическую. Сюда надо включать материальную базу, тренировочную, финансовые гарантии.
В «Амкаре» же не могут заменить пятилетнее поле, найти €300 тыс., совершая покупки игроков, хотя и мы от лиги выделяем им денег", — добавил глава РФПЛ.
Ранее Прядкин сообщил, что был удивлен переносом матча «Амкара» и «Локомотива» в Москву.
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