Рональд Куман дебютирует во главе сборной: Нидерланды сыграют против Англии

Нидерланды — Англия

Стадион: «Стадион имени Йохана Кройффа» (Амстердам)

Начало матча: 22:45 Одним из центральных матчей пятничной программы товарищеских противостояний станет поединок в Амстердаме, где местная сборная Нидерландов примет Англию. К сожалению, на ближайший чемпионат Мира в Россию приедут только подопечные Гарета Саутгейта , нидерландцы полностью провалили отборочный цикл и теперь будут наблюдать за первенством мира по телевизору. Англичане тщательно готовятся к приезду в Россию, несмотря на все разговоры о возможном бойкоте турнира.

Данный поединок станет первым для Рональда Кумана во главе «оранжевых». После того, как 55-летний специалист с треском провалился в «Эвертоне» федерации футбола все же удалось его уговорить принять национальную сборную. Сейчас в Нидердандах действительно существует огромнейшая проблема с тренерами. Произошел слишком большой разрыв в поколениях, поэтому их тех, кто еще не очень стар, но и не сильно молод — высокого уровня специалист остался только Куман.

Интересные факты противостояния Нидерландов и Англии:

Гарет Саутгейт станет третьим менеджером сборной Англии, который сразится с Нидерландами. При этом Рональд Куман — первый голландский специалист, который вынужден будет провести свой дебютный поединок во главе «оранжевых» против англичан.

Последние семь матчей между нидерландцами и англичанами непременно носили статус товарищеских, в которых сборная «трех львов» ни разу не победила.

Крайние две встречи с участием сборной Англии завершились нулевой ничьей. В последний раз британцы расписывали «сухой» мир трижды кряду в ноябре 1989.

Ориентировочные составы на игру:

Нидерланды: Силлессен, Тете, де Врей, ван Дейк, Аке, Строотман, де Роон, Вейналдум, Бергейс, Депай, Дост

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Янг, Дайер, Хендерсон, Лаллана, Стерлинг, Алли, Варди

Прогноз на матч Нидерланды — Англия:

В подобном матче, да еще и товарищеском фаворита в принципе быть не может. Букмекеры также не рискуют выделять лучшего, хотя чуть больше склоняются в сторону сборной Нидерландов — 2.5. В то время как выигрыш команды Англии оценивается средним коэффициентом 2.9.