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Рональд Куман дебютирует во главе сборной: Нидерланды сыграют против Англии
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Рональд Куман дебютирует во главе сборной: Нидерланды сыграют против Англии 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Нидерланды — Англия
Стадион: «Стадион имени Йохана Кройффа» (Амстердам)
Начало матча: 22:45  Одним из центральных матчей пятничной программы товарищеских противостояний станет поединок в Амстердаме, где местная сборная Нидерландов примет Англию. К сожалению, на ближайший чемпионат Мира в Россию приедут только подопечные Гарета Саутгейта, нидерландцы полностью провалили отборочный цикл и теперь будут наблюдать за первенством мира по телевизору. Англичане тщательно готовятся к приезду в Россию, несмотря на все разговоры о возможном бойкоте турнира.
Данный поединок станет первым для Рональда Кумана во главе «оранжевых». После того, как 55-летний специалист с треском провалился в «Эвертоне» федерации футбола все же удалось его уговорить принять национальную сборную. Сейчас в Нидердандах действительно существует огромнейшая проблема с тренерами. Произошел слишком большой разрыв в поколениях, поэтому их тех, кто еще не очень стар, но и не сильно молод — высокого уровня специалист остался только Куман.
Эти две сборные любят между собой выяснять отношения. За всю историю противостояний сборная «трех львов» и «апельсиновые» чаще всего расходились миром — девять ничьих, при шести победах голландцев и всего пяти англичан. Что касается кадровой составляющей, то Саутгейт намеренно отказался от услуг «старичков» Гари Кэхилла и Криса Смоллинга, решив предоставить шанс молодым. Харри Кейн и Фил Джонс не вызваны в сборную из-за травмы, а Райан Бертранд и Джек Уилшер не полетели с командой, из-за накануне полученного повреждения. У Нидерландов продолжает идти смена поколений, поэтому свое место в основной обойме приходится выборивать практически каждому футболисту.
Интересные факты противостояния Нидерландов и Англии:
Гарет Саутгейт станет третьим менеджером сборной Англии, который сразится с Нидерландами. При этом Рональд Куман — первый голландский специалист, который вынужден будет провести свой дебютный поединок во главе «оранжевых» против англичан.
Последние семь матчей между нидерландцами и англичанами непременно носили статус товарищеских, в которых сборная «трех львов» ни разу не победила.
Крайние две встречи с участием сборной Англии завершились нулевой ничьей. В последний раз британцы расписывали «сухой» мир трижды кряду в ноябре 1989.
Ориентировочные составы на игру:
Нидерланды: Силлессен, Тете, де Врей, ван Дейк, Аке, Строотман, де Роон, Вейналдум, Бергейс, Депай, Дост
Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Янг, Дайер, Хендерсон, Лаллана, Стерлинг, Алли, Варди
Прогноз на матч Нидерланды — Англия:
В подобном матче, да еще и товарищеском фаворита в принципе быть не может. Букмекеры также не рискуют выделять лучшего, хотя чуть больше склоняются в сторону сборной Нидерландов — 2.5. В то время как выигрыш команды Англии оценивается средним коэффициентом 2.9.
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