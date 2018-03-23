Ностальгируя по Мундиалю: Украина протестирует Саудовскую Аравию

Украина — Саудовская Аравия

Стадион: «Муниципальный стадион Марбельи» (Испания)

В насыщенной пятничной программе товарищеских матчей нашлось место поединку сборных Украины и Саудовской Аравии, которые сыграют на нейтральном поде в испанской Марбельи. Команды всего лишь однажды сводила судьба лицом к лицу: в славные времена Андрея Шевченко-игрока украинцы на своем первом и пока единственном Чемпионате Мира-2006 не оставили живого места на саудитах, разгромив тех со счетом 4:0. Тогда «желто-синие» совершили настоящий фурор, добравшись до 1/4 финала, ну а «зеленые» вылетели с одним завоеванным очком вылетели с последнего места в группе.

Любопытно, но в отличие от большинства сборных команд Саудовская Аравия уже успела провести несколько спаррингов в 2018 году. В феврале «соколы» через день сыграли против Молдовы и Ирака. В обоих матчах наставник арабов Хуан Антонио Пицци предоставлял возможность проявить себя практически всем игрокам и если смотреть по результатам, то лучше получилось у ребят в игре с европейцами — молдаване капитулировали со счетом 3:0, а вот иракцы оказались не по зубам.

Российского зрителя этот матч интересует, прежде всего, потому что матч открытия на Мундиале команда Станислава Черчесова сыграет как раз-таки против Сацдовской Аравии. Присматриваться, действительно, есть к чему, ибо саудиты не такие простые, как могут показаться на первый взгляд.

Интересные факты противостояния Украины и Саудовской Аравии:

Единственная встреча сборных Украины и Саудовской Аравии состоялась на групповой стадии Чемпионата Мира-2006 и тогда украинцы разгромили саудитов со счетом 4:0, таким образом одержав свою первую историческую победу на большом турнире.

Сборная Саудовской Аравии выиграла всего две из последних семи встреч.

В последний раз подопечные Андрея Шевченко за один матч забивали больше двух мячей еще в октябре 2016. Тогда «желто-синие» в родных стенах разгромили команду Косово со счетом 3:0.

Ориентировочные составы на игру:

Украина: Пятов, Бутко, Ордец, Ракицкий, Соболь, Степаненко, Малиновский, Цыганков, Марлос, Коноплянка, Беседин

Прогноз на матч Украина — Саудовская Аравия:

Делать прогноз на товарищеские матчи — дело неблагодарное и ем не менее, фаворит здесь очевиден. Сборная Украины гораздо выше классом и просто обязана брать верх над «зелеными». Так же считают и букмекеры, которые на победу «желто-синих» выставляют коэффициент 1.7. В то время, как выигрыш Саудовской Аравии оценивается в 5.1.