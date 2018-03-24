На городском стадионе испанского города Марбелья сборная Украины проводила товарищеский матч со сборной Саудовской Аравии. Данная игра стала второй очной в истории обеих команд: ранее команды встречались в рамках группового этапа чемпионата мира-2006 — тогда украинцы разгромили саудитов со счётом 4:0, а один из мячей был забит нынешним главным тренером «желто-синих» Андреем Шевченко.
Протокол игры
Украина
Саудовская Аравия
(1:0) Кравец Артём 32'
38' Аль-Мовалад Саид (1:1)
Лунин Андрей • Зинченко Александр 65' (Малиновский Руслан (65') • Хачериди Евгений 70' (Ордец Иван (70') • Матвиенко Николай 65' (Соболь Эдуард (65') • Ракицкий Ярослав • Караваев Александр • Степаненко Тарас 46' (Ротань Руслан (46') • Цыганков Виктор 46' (Буяльский Виталий (46') • Марлос Ромеро 85' (Беседин Артём (85') • Кравец Артём • Коноплянка Евгений
Запасные: Пятов Андрей • Бутко Богдан • Бойко Денис • Петряк Иван • Коваленко Виктор • Шепелев Владимир
Аль-Мосайлем Яссер • Хавсави Омар • Хаусави Осама • Аль-Шахрани Ясир • Аль-Джассим Тайсир 80' (Асири Абдулфаттах (80') • Аль-Шехри Яхья 61' (Аль-Мугахви Хуссейн (61') • Аль-Сахлави Мохаммед 86' (Аль-Машер Салман (86') • Отайф Абдулла • Аль-Давсари Салем • Аль-Мовалад Саид 72' (Mohammed Marzouq Al Kuwaykibi (72') • Аль-Харби Мансур
Запасные: Асери Моханад • Хаусави Мотаз • Фаллах Хассан • Ibrahim Galeb • Fawaz Al Qarni • Abdullah Alkhaibari • Mohammed Kanoo
23 марта.
С первых минут украинские футболисты завладели инициативой и территорией, совсем не давая игрокам сборной Саудовской Аравии подержать мяч, заперев их на своей половине поля. Первый момент у ворот номинальных гостей в начале встречи был создан Марлосом: бразильский украинец здорово сыграл в стенку с Евгением Коноплянкой в чужой штрафной площади, однако пробить игроку «Шахтёра» не позволили — защитник заблокировал его выстрел.
Далее ни одного маломальски опасного момента не было вплоть до заключительного отрезка первой половины встречи. Тем удивительнее, что украинцы нежданно-негаданно открыли счёт на исходе получаса игры: Коноплянка классным прострелом верхом со своего фланга нашёл в штрафной площади соперника Артёма Кравеца и нападающий «Кайсериспора» беспрепятственно вколотил мяч головой в сетку ворот соперника — 1:0.
Если гол сборной Украины был неожиданным, ввиду практического отсутствия опасных моментов у чужих ворот, то каким тогда является мяч саудитов, которые те забили после первого же удара в створ ворот Лунина? Как бы то ни было, Аль-Мовалад оказался в нужное время в нужном месте и расстрелял ворота украинцев из пределов вратарской после подачи со стандарта — 1:1.
На последней минуте первого тайма Марлос мог вывести свою команду вперёд, однако вингер «жёлто-синих» не попал в створ после передачи с фланга от Евгения Коноплянки — мяч пролетел в считанных сантиметрах от штанги. Подводя небольшой итог первой половины встречи можно сказать, что украинцы смотрелись намного лучше, что неудивительно — подопечные Андрея Шевченко намного класснее своего соперника. Однако моментов было маловато, а саудиты реализовали первую же свою возможность. На перерыв команды ушли при счёте 1:1.
Вторую сорокапятиминутку футболисты сборной Украины начали более активно, чем первую, и уже в самом дебюте тайма Микола Матвиенко едва не забил второй мяч своей сборной в ворота соперника, однако Аль Мойсалем справился с выстрелом защитника «Ворсклы» в ближний угол.
В течение следующих 20 минут игроки сборной Украины, как и на протяжении большей части первого тайма, перекатывали мяч в центре поля, играя практически без продвижения вперёд. За такую слегка трусливую игру саудиты чуть не наказали наших соседей: Аль-Досари вышел один на один с голкипером сборной Украины, однако Лунин успешно парировал ногой удар игрока сборной Саудовской Аравии в дальний нижний угол. Затем игра разбилась на эпизоды: украинцы окончательно потеряли преимущество во владении мячом, зато «укрепили» гандикап в нарушениях правил.
В концовке встречи украинцы совершили несколько подходов к чужим владениям, однако каждый раз чего-то не хватало — либо завершающего паса, либо же чёткого удара в створ. На последней минуте «жёлто-синие» могли дожать саудитов, однако Буяльский не сумел добить мяч по сути в пустые ворота с нескольких метров после того, как голкипер сборной Саудовской Аравии отбил удар головой в упор от Беседина. Итог — 1:1. Украинцы довольного неожиданно не сумели переиграть сборной Саудовской Аравии, причём номинальные гости смотрелись временами даже лучше братского народа, особенно во второй половине встречи. Станислав Черчесов задумался ещё сильнее.