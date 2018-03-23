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Песков: РФ нужно минимизировать последствия для себя от кризиса в отношениях с Британией
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Песков: РФ нужно минимизировать последствия для себя от кризиса в отношениях с Британией 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Россия столкнулась с проявлением враждебной политики со стороны Великобритании и должна сделать все, чтобы сократить негативное влияние этого кризиса на свое внутреннее развитие. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT.
"Мы видим, как страна Байрона и Шекспира, страна Конан Дойля, страна, которая некогда была блестящей империей с глубочайшими политическими традициями демократии, превратилась в страну, политики которой делают, мягко говоря, безответственные заявления", — сказал он. «Это проблема. Это отражение очень враждебной политики, предсказуемо враждебной политики», — считает Песков.
"Это реальность, с которой нам приходится иметь дело, и нам нужно минимизировать последствия этой неудачной реальности для нашей страны, обеспечить это всеми политическими и дипломатическими способами", — отметил пресс-секретарь. «Нужно сократить последствия для нашей страны и обеспечить подходящие и комфортные условия для достижения собственных внутренних целей», — добавил он.
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