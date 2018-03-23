Извините, нам не понравилось: ярославцы просят переделать ремонт ям на двух улицах

Ужасную работу оставил после себя подрядчик на двух улицах Ярославля: Рыкачёва и Титова в Красноперекопском районе. Местным жителям не очень понравилось.

— Жителям улиц Титова и Рыкачева это не понравилось. Скажите, какой срок отведен подрядчику для устранения недостатков? — пока ещё спокойно задаётся вопросом активист и блогер Евгений Жаворонков

Не понравилось — это мягко сказано. Вместо ямочного ремонта дорожники оставили какую-то насмешку на этих улицах, закидав фигурными кусками асфальта ямы. А где-то даже не заморачивались, швырнув посреди лужи просто каменный кусок.

Как удалось выяснить активистам района, подрядчику дали два дня, чтобы переделать всё. И второй день истекает уже сегодня.

Ужасный ямочный ремонт

Кстати, на днях ярославцу прилетело куском асфальта от дорожника за то, что он пытался снять на камеру грубые нарушения в дорожных работах.

Ямы на каждых 20 метрах: рейтинг самых убитых дорог Ярославля.