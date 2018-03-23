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Извините, нам не понравилось: ярославцы просят переделать ремонт ям на двух улицах
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Извините, нам не понравилось: ярославцы просят переделать ремонт ям на двух улицах 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Ужасную работу оставил после себя подрядчик на двух улицах Ярославля: Рыкачёва и Титова в Красноперекопском районе. Местным жителям не очень понравилось.
— Жителям улиц Титова и Рыкачева это не понравилось. Скажите, какой срок отведен подрядчику для устранения недостатков? — пока ещё спокойно задаётся вопросом активист и блогер Евгений Жаворонков.
Не понравилось — это мягко сказано. Вместо ямочного ремонта дорожники оставили какую-то насмешку на этих улицах, закидав фигурными кусками асфальта ямы. А где-то даже не заморачивались, швырнув посреди лужи просто каменный кусок.
Как удалось выяснить активистам района, подрядчику дали два дня, чтобы переделать всё. И второй день истекает уже сегодня.
Ужасный ямочный ремонт
Кстати, на днях ярославцу прилетело куском асфальта от дорожника за то, что он пытался снять на камеру грубые нарушения в дорожных работах.
Ямы на каждых 20 метрах: рейтинг самых убитых дорог Ярославля.
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