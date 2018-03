Европа согласна с Лондоном

#EUCO agrees with UK government that highly likely Russia is responsible for #SalisburyAttack and that there is no other plausible explanation.

​Евросовет согласен с правительством Великобритании: очень высока вероятность того, что Россия ответственна за атаку в Солсбери и что нападению нет других убедительных объяснений. — Дональд Туск, президент Евросоюза

#EU says «Russia did it» https://t.co/j8CevREKXC

— David M. Herszenhorn (@herszenhorn) 22 марта 2018 г.

​Европа говорит, что это сделала Россия. — Дэвид Херзенхорн, корреспондент The New York Times

Votes for Putin by Russians abroad increased by half in the US, doubled in the UK & tripled in Germany this election. Russians are a proud nation even when they emigrate https://t.co/cYFf1Ott9T

— Alec Luhn (@ASLuhn) 23 марта 2018 г.