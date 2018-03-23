Четырехлетний гонщик давит на газ в Новосибирске

В среднем за тренировку Матвей проезжает от шести до десяти километров. Управлять картом на заснеженной и обледенелой трассе непросто. Но юный спортсмен справляется.

— Мне нравится давить на газ, на скорости ехать и обгонять всех. Больше всего нравится давить на газ, — говорит гонщик Матвей Ведерников.

Интерес к технике Матвей начал проявлять в два года. На выставках он садился за руль карта и, как говорят родители, примерялся. Плюс помогал папе с починкой автомобиля.

— Не было такого, чтобы «Иди, Матвей, помогай». Сам, на интересе подключился, — говорит папа Матвея Андрей Ведерников

Пришли в клуб юного техника к наставнику Александру Трубицыну в декабре прошлого года — набор в секцию ведут с пяти лет, но в этой ситуации тренеры сделали исключение. Сначала Матвей пробовал управлять менее мощным картом, но вскоре выдали другой. Он способен разгоняться до 85 километров

в час. Машину совсем немного переделали — опустили сиденье и придвинули передний мост. Все-таки рост у гонщика пока маловат.

— Мы увидели блеск в глазах. Сначала начали заниматься дзюдо, затем картингом. Я просто сейчас вижу интерес к тому, чтобы разбираться в технике. Мы с мужем очень хотим развивать его способности, — говорит мама Матвея Юлия Ведерникова.

Позади у Матвея два старта. На дебютной гонке в Ордынском районе задача была проехать без ошибок и попробовать себя. Получилось. Второй турнир — для закрепления пройденного.

— Матвей показал, наверное, результат даже лучше, чем мы планировали. С детьми значительно более старшего возраста бороться он еще не в силах. Младшему из тех детей, которые были, 10 лет. А Матвею еще пяти нет. Ребята ездят уже 4-5 лет. Конкуренцию он им не составил, но смотрелся очень неплохо на их фоне, — рассказал тренер-преподаватель по картингу Александр Трубицын.

Зимний сезон для гонщиков завершен — начинается подготовка к летнему. В будущем, когда Матвей будет уже взрослым спортсменом, он очень хочет попасть на «Формулу-1».