Сколько стоят билеты на посещение тестовых матчей на «Волгоград Арене»?

Игры пройдут уже 21 апреля и 2 мая.

«Ротор» открыл продажу билетов на тестовые матчи на «Волгоград Арене», их стоимость колеблется от 50 до 500 рублей. Цена зависит от того, на какой сектор вы хотите попасть.

Секторы повышенной комфортности с мягкими сидениями: А102, А106 — 500 рублейСекторы: С118 (семейный), С117, С116, С115, С114, С219, С220, С221, С222, С223 — 300 рублейСекторы: А101, В124, В120, С119, С224, С225, С113, D112, С218, С217, D108, А107 — 200 рублей Секторы: В122, В121, D111, D109 — 100 рублейФан-сектор ФК «Ротор-Волгоград»: D110 — 50 рублейСектор для гостей: В227 — вход бесплатный.

Напомним, что 21 апреля «Ротор-Волгоград» сразится с владивостокской командой «Луч-Энергия», а 2 мая наши футболисты сыграют с «Крыльями Советов».