Ещё
Сколько стоят билеты на посещение тестовых матчей на «Волгоград Арене»?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сколько стоят билеты на посещение тестовых матчей на «Волгоград Арене»? 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Игры пройдут уже 21 апреля и 2 мая.
«Ротор» открыл продажу билетов на тестовые матчи на «Волгоград Арене», их стоимость колеблется от 50 до 500 рублей. Цена зависит от того, на какой сектор вы хотите попасть.
Секторы повышенной комфортности с мягкими сидениями: А102, А106 — 500 рублейСекторы: С118 (семейный), С117, С116, С115, С114, С219, С220, С221, С222, С223 — 300 рублейСекторы: А101, В124, В120, С119, С224, С225, С113, D112, С218, С217, D108, А107 — 200 рублей Секторы: В122, В121, D111, D109 — 100 рублейФан-сектор ФК «Ротор-Волгоград»: D110 — 50 рублейСектор для гостей: В227 — вход бесплатный.
Напомним, что 21 апреля «Ротор-Волгоград» сразится с владивостокской командой «Луч-Энергия», а 2 мая наши футболисты сыграют с «Крыльями Советов».
АиФ Волгоград: последние новости
Рабочие сняли с «шайбы» речвокзала половину стекол в Волгограде В Волгограде задержали лжесотрудницу социальной службы На обновление стадиона «Зенит» в Волгограде потратят 5,5 млн рублей
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
WADA разнесло МОК52
Матч «ЦСКА -Йокерит» побил рекорд в истории КХЛ2
Тарасова оценила выступление Коляды на ЧМ2
Бразильцы испугались 21-летнего российского футболиста1
Российские фигуристы завоевали серебро ЧМ5
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение