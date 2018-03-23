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Двухголовая змея с двумя сердцами удивила ученых
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Двухголовая змея с двумя сердцами удивила ученых 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
В США родилась двухголовая змея с двумя сердцами. На видео с необычной рептилией обратило внимание издание The Sun.
На ролике двухнедельный обыкновенный удав асинхронно шевелит своими головами и выпускает жала. Заводчик змей отнес рептилию к ветеринару, тот сделал рентген и обнаружил, что у нее два отдельных сердца. Это крайне удивило доктора и ее коллег, так как обычно у двухголовых змей всего одно сердце.
«Осознать, что это сиамские близнецы, то есть две змеи в одной шкуре, было круто», — заявила врач Лорен Тилен (Lauren Thielen).
Она планирует продолжать изучать рептилию, чтобы понять, сколько у нее пищеварительных органов. Если пищеварительная система у змеи одна, то она, вероятнее всего, умрет.
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