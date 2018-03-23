Для чего изменен административный регламент по аккредитации негосударственных экспертов: комментарий специалиста 

По мнению руководства Ассоциации экспертных организаций в строительстве, приказ Минэкономразвития №4 от 09.01.2018 серьезно ограничит мошенничество и криминал в данной сфере. Приказом Минэкономразвития №4 от 09.01.2018 «О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению Федеральной службой по аккредитации государственной услуги по аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации…» внесен ряд изменений в практику аккредитации и аттестации специалистов, работающих в этой сфере. Суть этих изменений для портала ЕРЗ прокомментировал генеральный директор ООО «Центрэкспертиза», президент Ассоциации экспертных организаций в строительстве (АЭОС) Андрей АКИМОВ (на фото). «Приказ Минэкономразвития от 09.01.2018 №4 является документом, который впервые с момента расширения полномочий негосударственной экспертизы позволит установить ограничительные меры для существования полумошеннических и откровенно криминальных организация в регулируемой сфере. Так, исключается возможность использовать аттестаты экспертов для целей аккредитации без их ведома. Кроме того, исключается участие недобросовестных экспертов, имеющих несколько аттестатов по разным направлениям деятельности, одновременно в аккредитации нескольких организаций негосударственной экспертизы. Также упрощается, а точнее делается возможной, процедура включения в реестр сведений об экспертах, сменивших место работы и ранее участвовавших в аккредитации на прежнем месте работы, в случае, если прошлый работодатель, нарушая закон, не информирует соответствующие структуры Росаккредитации о смене места работы своего бывшего сотрудника. С вступлением в силу этого приказа такие организации будут вынуждены в итоге прекратить свою деятельность, поскольку инициирование процедуры приостановления аккредитации предусмотрено в рамках исполнения Росаккредитацией регламента по предоставлению госуслуги в случае выявления указанного нарушения, вследствие которого юридическое лицо перестает соответствовать установленным требованиям. Фото: www.barnaul-altai.ru Кроме того, изменения предусматривают возможность обращения за получением госуслуги в электронной форме. В целом хочется отметить, что регулирующее ведомство предпринимает позитивные действия по упорядочиванию аккредитации организаций негосударственной экспертизы, что нельзя не приветствовать. Особенно с учетом того, что изменения в Административном регламенте при оказании госуслуги предусматривают межведомственное взаимодействие не только с Минстроем России, но и с Федеральной налоговой службой», — отметил специалист.